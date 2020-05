Ouderwets? Echt niet! Tijd om de jeugd een modelesje te geven

Wie het laatst lacht...

Grote kans dat jij vroeger met een leren jack, een hoge spijkerbroek en een paar chucks aan je voeten naar school fietste. Kijk je vandaag de dag om je heen, dan zie je niets anders dan jongeren met ‘high waisted jeans’ en leren jasjes. En zijn All Stars ooit uit de mode geweest?! Daar tegenover staan Fila schoenen, die na hippe periode wel behoorlijk ’uit’ zijn geweest. Maar ook hier geldt… history repeats! Lachte je kroost jou jaren geleden nog uit om je spierwitte gympen, komen ze tegenwoordig doodleuk met een identiek paar aanzetten.

Band shirts

Je kijkt gek op als je puber de kamer binnenstapt in een shirt met daarop het logo van de band waarop jij op zijn/haar leeftijd gek was. Je had geen idee dat het nageslacht überhaupt wist van het bestaan ervan. Van grote modeketens tot kleine boetiekjes: allemaal omarmen ze de band shirts. Grote kans dat jouw kroost inderdaad nog nooit heeft geluisterd naar AC/DC of The Rolling Stones. Grijp dan je kans en geef naast een modelesje ook meteen een lesje muziekgeschiedenis.

Terugkerende trends

Maar hoe komt het nou dat trends als deze - vaak na jarenlange afwezigheid - opeens weer opduiken? Daarvoor zijn verschillende verklaringen. Maar de meest voor de hand liggende is dat we alles wat draagbaar is op het gebied van mode wel een beetje hebben gehad. Nieuwe collecties van hippe ontwerpers zijn vaak leuk - maar alleen om naar te kijken. Weinig mensen zien het zitten om naar de supermarkt te gaan in een rodeloper outfit. Het is daarom logisch dat we teruggrijpen naar klassiekers en dat we die een beetje twisten om ze eigen te maken. Al hopen we natuurlijk allemaal dat sommige klassiekers nooit herontdekt worden...