Legendarische voetballers vanavond lijnrecht tegenover elkaar

Het is misschien wel de populairste sport van dit moment en daarom niet zo vreemd dat voormalig topvoetballers fanatiek zijn gaan padellen. Tijdens het Legends toernooi zal te zien zijn hoe hoog het niveau van deze spelers inmiddels is. Dit toernooi maakt onderdeel uit van de World Padel Tour (WPT) die tot en met morgen in Nederland plaatsvindt.

Publiek wordt verwend

Toernooidirecteur en oud-toptennisser John van Lottum ondervond aan den lijve hoe snel de voetballers padel onder de knie hebben gekregen. Hij werd in 2020 uitgenodigd voor een potje padel met Frank en Ronald de Boer en Kees Kwakman. “Ik was de slechtste van de vier!”, zou hij later zelf lachend toegeven. Het geeft des te meer aan dat het publiek in de Centrale Markthal in Amsterdam verwend gaat worden met pure topsport.

Een van de sponsoren van de WPT is Circus.nl, een Nederlands online gamingplatform voor sportsbetting en casino. Circus.nl zocht een partner waarmee het zich kan identificeren en vond die in de World Padel Tour. Het platform is net als de padelsport naar eigen zeggen jong, snelgroeiend en bovenal professioneel. Daarnaast staan bij beide partijen actie, speelsheid, plezier en intense spelbeleving centraal.

Arjen Robben en Robin van Persie, hier nog juichend bij Oranje, zijn nu opponenten op de padelbaan. Ⓒ Getty Images

Flitsende sport

De populariteit van de kersverse racketsport is ongekend. Zelden zal een nieuwe sport zo snel zijn omarmd als deze. In principe wordt padel gespeeld door twee teams van twee spelers. Het is een soort combinatie van tennis en squash en is voortdurend flitsend om naar te kijken. Padel is zelden tot nooit saai en zeker niet met de spelers die tijdens de WTP en het Legends toernooi in actie komen. Daarbij gaat het namelijk om absolute wereldtoppers in de padelsport en ronduit legendarische oud-internationals uit de voetballerij, van wie Robben en Van Persie onlangs nog werden geridderd door de KNVB. De WPT Amsterdam Open biedt een uitgelezen kans om als kijker kennis te maken met deze sport en zijn helden.

“Dit evenement is een prachtig podium om de krachten te bundelen en onze gezamenlijke kernwaarden op het hoogste niveau naar voren te laten komen”, zegt Martijn Maertens, CEO van Circus.nl.” Toernooidirecteur John van Lottum sluit zich volledig bij deze woorden aan. “De World Padel Tour Amsterdam Open en Circus.nl zijn een natuurlijke match.”

Het is vrij bijzonder dat voor een relatief jonge sport al zo’n groot evenement wordt opgetuigd. Het tekent de ambities van de sport zelf en betrokkenen zoals Circus.nl.

De WPT Amsterdam Open is op televisie te zien bij Ziggo Sport op het open kanaal en de finale wordt morgen ook live op RTL7 uitgezonden.