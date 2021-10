Zo verduurzaam jij je woning

Een goed geïsoleerd huis is belangrijk om de warmte in huis te houden. Het brengt ook nog eens veel voordelen met zich mee. Zo bespaar je op je energierekening, houd je kou en tocht buiten de deur en stoot je minder CO2 uit. Ben je bang dat een goede isolatie duur is? Vaak krijg je subsidies hiervoor. Kijk of je woning goed is geïsoleerd.

Zit een hele verbouwing er voor nu niet in? Je kunt met een paar kleine aanpassingen je woning al verduurzamen. Denk bijvoorbeeld aan verduisterende gordijnen voor de ramen. Dit type raamdecoratie heeft van zichzelf een isolerende werking. Een voering zorgt voor extra isolatie. Ook raamdecoratie combineren heeft voordelen. Kies voor vitrage met inbetweens of overgordijnen. Door extra lagen te creëren voor je raam, isoleer je meer. Zo bespaar je al op je energierekening.

Duurzaam warm water

Warm water bepaalt voor een groot gedeelte je energieverbruik. Je kunt natuurlijk je levensstijl aanpassen en korter douchen. Schaf een douchetimer aan, zodat je niet te lang doucht en je bespaart al.

Wat je ook kunt doen is warm water op een duurzame manier produceren. Denk aan een zonneboiler, die zorgt voor warm water met behulp van de zon. Dat is een hoop minder CO2-uitstoot. Je bespaart met deze boiler ongeveer de helft aan energiekosten. Vaak zijn er voor dit soort maatregelen subsidie. Ideaal!

Eigen stroom

Schaf zonnepanelen aan en wek je eigen duurzame stroom op. Zonnepanelen zijn klimaatvriendelijk en leveren winst op. De afgelopen jaren zijn de kosten voor de aanschaf van zonnepanelen met 50% afgenomen. De Belastingdienst geeft ook nog eens de btw terug op de aankoop en installatie, omdat ze je zien als eigen ondernemer doordat je je eigen stroom opwekt. Ook sommige gemeentes geven nog subsidies voor zonnepanelen. Hoog tijd om te checken of dit voordelig is voor jou. Voor het klimaat is het in ieder geval een winst.

Energiezuinig verwarmen

In bijna alle huizen in Nederland werkt de verwarming op aardgas. Langzaam bij beetje gaat aardgas verdwijnen in woningen. Ga voor een hr-ketel met slimme thermostaat. Hierdoor wordt de verwarming zuinig gebruikt. Zorg er wel voor dat je woning al goed is geïsoleerd, dit scheelt enorm in je portemonnee. Een nieuwe manier van verwarmen wordt uiteindelijk de norm in Nederland.

Je huis verduurzamen doe je niet zomaar even, vaak gaat dit in gelijke stappen. Voordat je je hele woning klimaatproof gemaakt hebt, ben je zo een paar maanden verder. Gelukkig krijg je voor veel duurzame maatregelen subsidies en blijven de kosten laag. Vraag jouw gemeente naar alle voorwaarden.

Wil je nu al meteen kleine aanpassingen doen in je woning door bijvoorbeeld isolerende raamdecoratie te plaatsen? Lees dan de blogs van Veneta.com en laat je inspireren.