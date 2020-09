Curaçao is lichtpuntje in naderende donkere dagen

Op Curaçao worden bezoekers deze herfst en winter met open armen en op gepaste afstand ontvangen. De zon op je rug, je blik over de felblauwe zee, een koud drankje binnen handbereik; de zorgen van de afgelopen maanden raak je op die manier snel kwijt.

Het draait deze dagen om ruimte en rust. En die zijn op Curaçao ruimschoots aanwezig. Ruimte om je heen, heel veel ruimte. En rust in je hoofd. Wel zo veilig en rustgevend in deze tijd. Op Curaçao kom je helemaal tot jezelf en het is momenteel de ideale plek om echt even samen weg te zijn.

Warm welkom op afstand

De eilandbewoners zijn blij met visite en ontvangen de gasten dan ook met een glimlach. Waar je ook komt, je krijgt een warm welkom. En hoewel de bewoners de bezoekers het liefst een dikke knuffel willen geven, houdt men op Curaçao keurig twee meter afstand.

Het paradijselijke eiland heeft het toerisme gecontroleerd weer opgestart en het aantal besmettingen is onder controle. En omdat alle toeristen een COVID-19 PCR-test moeten doen en er lokaal maatregelen zijn getroffen, is corona niet zo opdringerig aanwezig. Toch is men op Curaçao nog altijd uitermate voorzichtig om zodoende de bezoekers en bevolking een veilige leefomgeving te kunnen bieden.

Vanuit Nederland is de belangstelling voor Curaçao de afgelopen maanden gestaag toegenomen. Logisch, want het is een heerlijke vakantiebestemming. De bezoekers tonen zich vrijwel unaniem verrast over de relaxte manier waarop ze gewoon vakantie kunnen vieren op het eiland.

Vakantie zoals we die kennen

De hele wereld is in de ban van COVID-19 en de maatregelen die daarbij horen, maar op Curaçao staan die een ontspannen vakantie in een gezellige en gemoedelijke sfeer niet in de weg. Kortom, je kunt er een vakantie vieren zoals we die gewend zijn van Curaçao. Dat komt natuurlijk onder meer omdat op Curaçao bijna alles buiten gebeurt en dat maakt het makkelijker om afstand te houden.

Wie meer te weten wil komen over Curaçao, of alvast in de stemming wil komen, kan hier een kijkje nemen. Ook kun je contact opnemen met het Curaçao Tourist Board in Nederland via [email protected] Op social media is het eiland op de volgende kanalen te vinden: Facebook: www.facebook.com/Curacaotb, Twitter: @CuracaoTravel en Instagram: CuracaoTB.