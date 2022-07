Yvette ontdekte na haar scheiding veel onnodige kosten

“Nadat de stofwolken van mijn scheiding waren opgetrokken, besloot ik mijn financiële situatie eens grondig door te nemen. Verzekeringen horen daar vanzelfsprekend ook bij. Wat ik tegenkwam, verbaasde me wel. Ik betaalde iedere maand verzekeringspremies die helemaal niet nodig waren.”

Schuldgevoel

Het was niet direct het eerste waar Yvette aan dacht toen haar man en zij besloten uit elkaar te gaan. “Nee, natuurlijk gaan je gedachten eerst uit naar de kinderen. Ik voelde me zo rot tegenover hen. Hun vertrouwde leventje stond ineens volledig op z’n kop. Geen papa en mama meer die tegelijkertijd in huis zijn. Je voelt je zo schuldig.”

Maar nadat de ergste schrik voorbij was, vond Yvette het toch eens tijd worden om de financiën door te spitten. “Mijn ex is daar al helemaal niet van, dus die liet het gewoon op z’n beloop. Maar mij leek het logisch dat er qua verzekeringen toch het een en ander verandert als je uit elkaar gaat. Zo had mijn ex de auto meegenomen, maar die stond wel op mijn naam! Ik betaalde dus voor de verzekering. Ook de zorgverzekering hadden we destijds samen afgesloten. Waarom weet ik eigenlijk niet meer, maar het betekende wel dat ik nu met de kosten zat.”

Na een scheiding is het zaak om alles goed te regelen, voor jezelf en de kinderen. Zodat er in de toekomst geen onnodige financiële risico’s ontstaan. “Mij bekroop dat gevoel heel sterk”, zegt Yvette. “Toen de scheiding een beetje was geland, ben ik als een leeuwin in de financiën gedoken.”

Uiteindelijk waren er meerdere verzekeringen waar Yvette op kon besparen. “Een scheiding is al niet leuk, waarom zou je dan ook nog eens met onnodige kosten blijven zitten?”, zegt ze. “Ik denk dat heel veel mensen er niet zo 1,2,3 aan denken bij zo’n vervelende gebeurtenis, maar het loont echt de moeite om even door bijvoorbeeld je verzekeringen heen te lopen. Niet voor mijn ex nee”, lacht ze. “Die kreeg er juist ineens kosten bij, waarvan hij geen idee had dat ik die al die jaren had betaald.”

Advies van een expert

Volgens Joey van Druten, verzekeringsexpert bij risico-adviseur Aon, is het belangrijk om veranderingen in je gezinssamenstelling - zoals bij een scheiding - en zaken als een verhuizing altijd te melden bij je verzekeraar. Mogelijk zijn er dan gevolgen voor een aantal verzekeringen.

Hoe minder zielen, hoe minder risico’s

Het doorgeven van een nieuwe gezinssamenstelling is voor meerdere verzekering van belang. Het veranderen van de samenstelling kan gevolgen hebben voor de premie. Bijvoorbeeld bij een opstal- en aansprakelijkheidsverzekering. Als er door scheiding of overlijden minder mensen in je huis wonen, kan de premie die je daarvoor betaalt wellicht omlaag.

De waarde van je inboedel kan veranderen

Wanneer je gaat scheiden, is de kans groot dat de waarde van de gezamenlijke inboedel verandert. Hierdoor kan het gebeuren dat het verzekerde bedrag niet juist is en je te veel premie betaalt. Daarom is het belangrijk dit bij de verzekeraar te melden. Daarnaast is het verstandig een eigen inboedelverzekering af te sluiten. Sluit die inboedelverzekering als het even kan af bij dezelfde verzekeraar waar ook de opstalverzekering loopt (indien van toepassing, niet bij appartementen). Er kan namelijk anders overlap in dekking ontstaan.

Rechtsbijstand bij scheiding niet altijd standaard

Voor een rechtsbijstandverzekering geldt eigenlijk hetzelfde als bij de aansprakelijkheidsverzekering. Sommige rechtsbijstandverzekeringen geven direct dekking aan het hele gezin. Zoals die van Aon, waar standaard het hele gezin verzekerd is van rechtsbijstand. Overigens is voor rechtsbijstand bij een scheiding – wat eventueel van pas kan komen bij een vechtscheiding – een aanvullende dekking nodig. Dit is niet standaard geregeld.

Autoverzekering: deel na scheiding je schadevrije jaren

Een verhuizing kan gevolgen hebben voor de premie. Daarom is het van belang dit altijd te melden bij de verzekeraar. De premie van een autoverzekering wordt mede bepaald door je postcode, omdat in de ene woonplaats bijvoorbeeld meer diefstallen en ongelukken plaatsvinden dan in de andere. Gebruiken jullie de auto niet meer gezamenlijk? Meld dat dat bij je verzekeraar, dan wordt je partner van de polis gehaald. Na een scheiding kunnen ook de schadevrije jaren gedeeld worden tussen partners.

Juiste aantal personen op reis verzekerd

Wanneer je gaat scheiden, is het goed om de doorlopende reisverzekering aan te passen naar het juiste aantal personen. Dat is van belang als je op reis gaat, want hiermee dek je immers de medische kosten in het buitenland. Let wanneer je een reisverzekering afsluit op of je via je zorgverzekering al aanvullende ziektekostendekking hebt. Is dit niet het geval, dan is het aan te raden geneeskundige kosten extra mee te verzekeren op de reisverzekering.

