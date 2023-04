Finalekoorts loopt op: Ajax historisch gezien in voordeel tegen PSV

Vanavond treffen Ajax en PSV elkaar opnieuw, ditmaal in de TOTO KNVB Bekerfinale. Het zal dit seizoen de vierde keer worden na de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal en twee competitieduels. Alle drie de voorgaande wedstrijden werden door PSV winnend afgesloten. Tellen we daarbij de gewonnen finale van vorig seizoen bij op (ook Ajax-PSV), dan staat de teller voor de Eindhovenaren op vier op een rij!

Voor de Amsterdammers wordt het dus hoog tijd dat ze weer eens aan het langste eind trekken. Gebeurt dat, dan krijg je bij TOTO 2,40 keer je inzet terug. Als PSV wint, dan is dat 2,80 keer. De bookmakers zien Ajax dus als favoriet en dat is best opvallend te noemen, gezien het spel dat de ploeg dit seizoen vertoont en de moeite die de Ajacieden hebben om topduels te winnen.

Teleurstellend seizoen

Ajax en PSV draaien beide een matig seizoen. De achterstand op koploper Feyenoord is vrijwel niet meer in te lopen en zeker voor Ajax - dat zelfs nog het gevaar loopt om vierde te worden - verloopt dit jaar ronduit teleurstellend. Voor de wedstrijd van vanavond zullen de Amsterdammers een stuk beter voor de dag moeten komen dan afgelopen zondag toen het competitieduel tegen PSV kansloos werd verloren. Enig voordeel is wellicht dat de Ajaxspelers erop gebrand zullen zijn revanche te nemen voor de pak slaag die werd geleden.

De Amsterdammers kunnen een succes in de vorm van de TOTO KNVB Beker wel gebruiken. Ze mogen hoop putten uit de geschiedenis. Vier keer eerder speelde Ajax een finale om de beker tegen PSV en drie daarvan werden gewonnen. Sowieso is Ajax zwaar in het voordeel als we de historie erbij pakken. Dertien keer speelde Ajax een bekerwedstrijd tegen de Eindhovenaren en maar liefst negen keer werd die winnend afgesloten.

Mocht je het duel van vanavond nou nog niet spannend genoeg vinden, dan kun je het extra boeiend maken door mee te spelen met TOTO. Voor nieuwkomers is dat bovendien nog aantrekkelijker. Als je 10 euro inzet als nieuwe speler van 24 jaar of ouder, ontvang je 50 euro aan Gratis Weddenschappen die je direct al kunt inzetten voor de wedstrijd van vanavond.

PSV morele favoriet

Hoewel de bookmakers dus Ajax als grootste kanshebber zien, zullen de Eindhovenaren zich de morele favoriet voelen. Zoals gezegd heeft PSV vier keer op rij gewonnen, waaronder de laatste bekerfinale tegen Ajax. Voor Ajax daarentegen is het moeilijk om vertrouwen te halen uit het competitieduel van afgelopen zondag, waarbij PSV de Amsterdammers met 3-0 afdroogde.

Als de Eindhovenaren deze prestatie herhalen, dan krijg je 6 keer je inleg terug. Wint Ajax deze keer met 3-0, dan is dat 5 keer.

Zorg er in ieder geval voor dat je vanavond op tijd klaar zit voor een finale waarbij winst voor beide ploegen een must is om het seizoen nog enigszins van kleur te voorzien.

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+