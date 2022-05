Nederlands bedrijf stunt met aantrekken van Ronaldinho

De Braziliaan Ronaldinho gold niet alleen als een fantastische voetballer, ook werd hij bekend door zijn frivole spel en zijn brede glimlach. Het spelplezier spatte simpelweg af van de langharige goaltjesdief, die vanavond aanwezig is bij de Champions Leaguefinale op voor hem bekend terrein.

Het Nederlandse Circus was er dan ook veel aan gelegen om deze tweevoudig wereldvoetballer van het jaar te verleiden tot een opmerkelijke transfer. Circus is een van de nieuwste en snelst groeiende Nederlandse online gamingplatform voor sportsbetting en casino. Hier staan spelen en controle bovenaan. “De wens om Ronaldinho aan te trekken was dan ook voor ons het mooiste één-tweetje om te maken”, stelt CEO Martijn Maertens van Circus. “En gelukkig zijn we daarin geslaagd.”

Eeuwige lach

"Wij zijn ontzettend trots op deze campagne met Ronaldinho”, vervolgt Maertens. “Hij is natuurlijk een van de beste voetballers van deze eeuw. Iedereen kent zijn eeuwige lach, geweldige techniek en onnavolgbare schijnbewegingen. Circus staat voor fun en spelplezier. En we dragen bij Circus het verantwoord spelen hoog in het vaandel. En ook daarin was Ronaldinho een voorbeeld. Hij past dus naadloos in onze selectie."

Ronaldinho is vanavond als ‘speler’ van Circus een van de gasten bij de Champions Leaguefinale in Parijs. Zowel aan het evenement als de locatie heeft de Braziliaan warme herinneringen. Zijn eerste club in Europa was Paris Saint-Germain en met Barcelona won hij de Champions League. Dat gebeurde overigens in een voorstad van Parijs, in het Stade de France in Saint-Denis.

Onder het muurtje

Naast zijn spel viel op hoeveel lol hij altijd had in het spelletje. Ook al zat het even tegen, Ronaldinho bleef lachen en zelden ging hij zich te buiten aan buitenproportionele overtredingen op het veld. Beroemd is natuurlijk zijn ondeugende vrije trap tegen Werder Bremen, onder het muurtje door. Die treffer is de reden dat voetbalmiljonairs vandaag de dag doodleuk achter een muurtje gaan liggen.

De Nederlandse makers van de commercial met Ronaldinho waren blij verrast met de no nonsense houding van de absolute wereldster. “Hij nam echt overal uitgebreid de tijd voor, ging rustig met iedereen die dat wilde op de foto en werkte urenlang lachend overal aan mee”, zegt een van de betrokkenen.

Tot grote hilariteit van Ronaldinho zelf moest hij ook een woordje Nederlands leren om ‘betje zetten’ te kunnen uitspreken. In hoeverre de Braziliaan daarin is geslaagd, is te zien in de is deze korte video.

De ster zelf vindt het heel erg leuk dat hij aan Circus is verbonden. “Ik ben blij en trots dat mijn speelsheid wordt gewaardeerd en dat ik deel uitmaak van het team van Circus waar fun zo’n belangrijke rol speelt. Ik kijk uit naar de samenwerking”, laat Ronaldinho weten.

