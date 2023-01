Adrian (8): ’80.000 euro boete voor vervuiling’

“Het milieu is belangrijk, ander sterft alles”, zegt Adrian. “Daarom moeten de boetes heel hoog zijn als iemand iets vervuilt. Je moet gelijk naar de politie als je ziet dat iemand dat doet. Mijn vader doet al veel aan het milieu. Hij gaat op de fiets naar zijn werk. Ik zou ook wel later op de fiets willen, maar ik ben bang dat mijn ketting eraf valt.”

Over auto’s heeft Adrian een duidelijke visie. “Er moeten meer elektrische auto’s komen. Want daar komt geen CO2 uit. CO2 is een gasachtige brandstof die niet goed is voor de aarde. Ik denk dat over 28 jaar de auto’s kunnen vliegen en varen. Dat is leuk, want dan hoef ik geen boot meer te kopen.”

Regen gebruiken

Adrian ziet wel wat in auto’s op zonne-energie. “Dan kun je van die panelen op het dak van de auto leggen”, zegt hij. En dat blijkt helemaal zo gek niet bedacht. Al sinds 2009 monteert Toyota namelijk optioneel zonnepanelen op de Prius. In eerste instantie leverde dit alleen stroom op om de ventilatie en airco aan te sturen, maar intussen kan er met de bZ4X tot wel 1.800 kilometer per jaar worden gereden op energie die is opgewerkt door de zonnepanelen.

Niet alleen de zon, ook een ander element van de natuur gaat zeker een rol spelen: regen. Omdat water wereldwijd schaars en kostbaar is heeft Toyota een proces bedacht waarbij regenwater wordt opgevangen en gebruikt voor productie. Zo wordt er minder grond- en kraanwater gebruikt. Er zijn ook nieuwe zuiveringsmethodes ingevoerd zodat water telkens opnieuw gebruikt kan worden, of veilig wordt teruggevoerd naar de lokale watervoorraad.

Schonere auto’s voor de generatie van Adrian

Voor Adrian is het goed nieuws dat er momenteel volop wordt gewerkt aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Zo investeert Toyota flink in nieuwe batterij- en waterstof-elektrische oplossingen. De eerste modellen rijden al in Nederland rond en rond 2030 zal vrijwel elke nieuwe auto van de fabrikant zonder uitstoot van CO2 rijden.

Met auto’s die geen CO2 uitstoten is het milieuprobleem voor Adrian en zijn generatiegenoten niet meteen opgelost. Ook de productie van de voertuigen moet schoner. Toyota wil uiteindelijk uitstootvrije fabrieken hebben waarbij gebruik wordt gemaakt van duurzame energiebronnen, zoals zonne- en windenergie. Bovendien gaan materialen hergebruikt worden. Zo wordt steeds vaker het interieur gemaakt van gerecycled materiaal en wordt het exterieur recyclebaar. Mooi voorbeeld hiervan is de nieuwe elektrische BZ Compact SUV.

Adrian heeft er wel vertrouwen in dat het uiteindelijk goedkomt met het milieu. En hoewel hij aangaf vaker te willen fietsen is dat zeker niet zijn droomvoertuig. “Ik ga later een Lamborghini rijden”, zegt hij zelfverzekerd. “Maar dan niet zo eentje met een rond stuur. Ik wil geen rond stuur.”