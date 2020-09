Bakken met de airfryer: overheerlijke börek!

Kim Limboer: „Wij zijn onlangs op vakantie naar Turkije geweest. Hier hebben we börek gegeten en o, wat was dat lekker! Het is alleen best ongezond door het frituren, dus als het met een airfryer kan worden gemaakt, zou het ideaal zijn!”

Ingrediënten (voor 10 broodjes) :

~2 pakjes filodeeg

~ 250 g gekruimelde fetakaas

~ 750 g verse spinazie

~ 2 rode uien

~ 2 el gehakte peterselie

~ wat geraspte citroen

~ peper

~ 2 el sesamzaadjes

~ 1 ei, losgeklopt

Verder nodig:

Philips Airfryer XXL

Stap 1

Bak de spinazie met wat olie in een koekenpan zodat deze gaat slinken.

Stap 2

Snijd tussendoor de rode ui in kleine blokjes en hak de peterselie. Meng beide door de spinazie.

Stap 3

Leg het filodeeg op het aanrecht als één grote plak. Verdeel in een dunne lijn de feta en het spinaziemengsel van links naar rechts over de plak.

Stap 4

Rol het gevulde filodeeg op tot een grote worst en rol deze weer rond op.

Stap 5

Bestrijk het deeg met wat losgeklopt ei en leg het voorzichtig in de Airfryermand. Bestrijk nog met wat ei en strooi de sesamzaadjes erover. Bak de börek 15 minuten op 180 °C mooi krokant.