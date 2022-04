5 tips om goed te slapen in het voorjaar

Slaap jij in de winter als een roosje en in het voorjaar wat minder? Dan ben je niet de enige. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat veel mensen in de koude, donkere dagen wat langer slapen. De oorzaak zou liggen in een gebrek aan daglicht. Als het langer licht is, ga je wellicht ook wat later naar bed en sta je dankzij het stralende zonnetje in de ochtend eerder op.

Wat wel fijn is om te weten: uit onderzoek blijkt dat veel daglicht ervoor zorgt dat je slaap kwalitatief beter wordt, het maakt je namelijk overdag productiever. Dat is vast mooi meegenomen. Hieronder 5 tips om je slaap dit voorjaar nog meer te verbeteren.

1. Werk aan je routine

Om goed te kunnen slapen, is routine belangrijk. En juist dat is in het voorjaar en de zomer vaak wat lastiger, omdat we sneller geneigd zijn om langer op te blijven. Bijvoorbeeld om een terrasje te doen ‘s avonds als het langer licht is en de temperatuur nog aangenaam. Probeer er toch voor te zorgen dat je steeds ongeveer op dezelfde tijd naar bed gaat en dat je voor die tijd al relaxt door bijvoorbeeld een bad te nemen of even te lezen. Sowieso is het goed om een kwartier tot een half uur voordat je gaat slapen geen beeldscherm meer te gebruiken. Als je een goede routine hebt, gaat je lichaam op een gegeven moment vanzelf al in de rustmodus en vervolgens makkelijker in de slaapstand.

2. Zorg dat je slaapkamer donker is

Misschien vind je het heerlijk dat het steeds langer licht is en de zon zich ‘s ochtends ook steeds vroeger laat zien. Maar als je toch aan de gewenste uurtjes slaap wilt komen, is het slim om ervoor te zorgen dat je je slaapkamer zo donker mogelijk maakt. Het is beter voor je nachtrust als je niet wordt gestoord door de lichtinval. Je slaapkamer moet ook niet te warm worden; de ideale temperatuur is rond de 18 graden. Je zorgt dat het aangenaam blijft door overdag de gordijnen dicht te houden en/of met het raam open te slapen.

3. Zorg voor een comfortabel bed

Als je toch bezig bent met de grote voorjaarsschoonmaak, kun je meteen je oude bed de deur uitdoen. Je brengt een groot deel van je leven door in bed, dus dan kun je maar beter op een matras liggen waarop je heerlijk wegdroomt en de volgende ochtend niet wakker wordt met rugpijn. Kies dan wel de juiste, bijvoorbeeld Emma Boxspringbed Deluxe, die in december 2021 opnieuw de winnaar was van de Consumentenbond matrassentest.

4. Beweeg!

En ja, dit moet je het hele jaar door doen, maar in het voorjaar gaat het allemaal net iets makkelijker. Dus maak gebruik van het feit dat het langer licht is, maar sport niet té intensief net voordat je naar bed gaat. Uit onderzoek van universiteit Harvard (2019) is gebleken dat sporters sneller in slaap vallen en langer diep slapen, maar dan alleen als ze minstens een uur voor hun bedtijd hun sportactiviteit hebben afgerond.

5. Doe ontspanningsoefeningen

Last van insomnia, ofwel: word je gedurende de nacht wakker of juist te vroeg in de ochtend? Je slaapproblemen kunnen net een tikkeltje erger zijn in de lente. Omdat je bijvoorbeeld met het raam open slaapt tegen de warmte, maar juist wakker wordt van de herrie, of ‘s ochtends van de kwetterende vogeltjes. Daar is niet altijd iets tegen te doen, behalve dus eerdergenoemde tips als je kamer verduisteren en te bewegen zodat je dieper slaapt. Wat ook goed kan werken, is voordat je gaat slapen ademhalingsoefeningen te doen of juist even heel bewust al je spieren aan te spannen en weer te ontspannen. Zulke ontspanningsoefeningen kunnen ook helpen om weer in slaap te vallen als je onverhoopt in de nacht wakker wordt. Probeer maar eens.

Ben jij op zoek naar een nieuw matras? Je shopt de prijswinnende Emma-matrassen nu met paaskorting tot maar liefst 50 procent! Kijk hier voor meer informatie.