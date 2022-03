Zorgkosten gemaakt in 2021? Check of ze aftrekbaar zijn

Maakte je in 2021 zorgkosten die of niet volledig zijn vergoed door de zorgverzekeraar? En vielen deze kosten niet onder het verplicht of vrijwillig eigen risico en de eigen bijdrage? Dan kun je de zorgkosten mogelijk aftrekken in de belastingaangifte. Je hoeft dan minder belasting te betalen of krijgt geld terug.

Drempelbedrag

De online aangifte van de Belastingdienst berekent automatisch vanaf welk bedrag je zorgkosten kunt aftrekken. Dit drempelbedrag hoef je niet zelf uit te rekenen. Hoe lager het inkomen, hoe lager de drempel. Bijvoorbeeld: bij een jaarinkomen van 36.000 euro is het drempelbedrag 594 euro.

Doe je jouw belastingaangifte samen met je fiscale partner? Dan kun je ook de zorgkosten van je fiscale partner aftrekken. In dat geval wordt de drempel bepaald op basis van het gezamenlijke inkomen.

Aftrekbaar: fysiotherapie en medicijnen

Alleen kosten die je echt hebt gemaakt, mag je aftrekken. Belangrijk is dat je gemaakte kosten moet kunnen aantonen. Bijvoorbeeld met rekeningen, de overzichten van de zorgverzekeraar en bankafschriften.

Denk bijvoorbeeld aan kosten voor extra fysiotherapie. Stel: je hebt een aanvullende verzekering en krijgt een aantal behandelingen fysiotherapie vergoed. Maar je hebt meer behandelingen nodig. Die betaal je zelf. De kosten voor de fysiotherapie die je niet vergoed krijgt vanuit de aanvullende verzekering, mag je aftrekken in de belastingaangifte.

Maar het kan ook gaan om kosten voor medicijngebruik. Medicijnen op doktersvoorschrift zijn aftrekbaar, ook als het om homeopathische middelen gaat. Voedingssupplementen zijn niet aftrekbaar, tenzij ze zijn voorgeschreven voor een medische behandeling. Ook de kosten voor de tandarts zijn aftrekbaar. Veel mensen hebben een tandartsverzekering die jaarlijks tot een bepaald maximumbedrag vergoedt. De tandartskosten boven de maximale vergoeding mag je aftrekken.

Zorgkosten? Doe aangifte

Als je niet-vergoede zorgkosten hebt, kun je misschien geld terugkrijgen van de Belastingdienst. Je moet dan wel belastingaangifte doen. Heb je geen uitnodiging ontvangen? Ga naar Mijn Belastingdienst, vul de online aangifte in en kijk of de zorgkosten boven het drempelbedrag uitkomen. Nadat je de aangifte helemaal hebt ingevuld, zie je meteen of je geld terugkrijgt of moet betalen.

Heb je je zorgkosten in de aangifte ingevuld en blijkt dat je weinig of geen belasting moet betalen of recht hebt op een teruggave? Dan kom je misschien in aanmerking voor de tegemoetkoming specifieke zorgkosten. Als je aangifte doet, berekent de Belastingdienst of je de tegemoetkoming krijgt. Je hoeft hier verder niets voor te doen. Op de website van de Belastingdienst lees je meer over de tegemoetkoming.

Hulp bij de belastingaangifte

Kijk op de website van de Belastingdienst en belastingdienst.nl/aangifte voor meer informatie. Kom je er niet helemaal uit? Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Kijk op belastingdienst.nl/hulp welke hulp het beste bij je past. Of stel je vraag op Facebook, Twitter of Instagram.