Van pubquiz tot bankzaken: dankzij beeldbellen kan het thuis

Je koffie moet je zelf zetten en je kunt geen handen schudden, maar dat laatste is in 2020 toch al afgeschaft. Daarentegen hoef je ook niet naar een kantoor te gaan voor advies, dat scheelt tijd. “En een persoonlijk gesprek is zéker niet uitgesloten als je elkaar alleen via een beeldscherm ziet”, weet Edwin Oosterhuis, adviseur inkomen & vermogen bij ABN AMRO.

Twijfels

Je kunt via beeldbankieren over zeer uiteenlopende financiële vraagstukken advies krijgen, van levensverzekeringspolis tot beleggen. Alles met het oog op meer gemak voor de klant én duurzaamheid, want niemand hoeft de auto in voor een gesprek. Dit jaar heeft Oosterhuis naar eigen zeggen dik 80 procent van de adviesgesprekken via de digitale weg gevoerd.

Een goede voorbereiding is, net als bij een face-to-facegesprek, belangrijk. Oosterhuis: “Als adviseur lees je je in en zorg je dat je de juiste documenten bij de hand hebt. Klanten krijgen vooraf een checklist, zodat ze weten wat ze kunnen verwachten. Tijdens, maar ook na het gesprek, is er voldoende ruimte om je vragen te stellen.”

Oosterhuis merkt dat in 2020 de laatste drempels bij twijfelaars zijn weggenomen, omdat videobellen zo’n gangbare manier van communiceren is geworden nu we massaal thuiswerken. “Een klant die per se op kantoor wilde afspreken, omdat ze naar eigen zeggen niet zo handig was met computers, heb ik onlangs toch via beeldbellen kunnen adviseren. Ze was er intussen helemaal aan gewend, omdat ze nu thuiswerkt en op die manier contact houdt met collega’s en klanten.”

Online meekijken

Die twijfel - niet handig met computers - hoort Oosterhuis wel vaker. Of: we kunnen geen documenten inzien. Hier is gelukkig een makkelijke oplossing voor, zegt de financieel adviseur. “Je kunt geen documenten over de tafel schuiven, maar wel documenten via het beeldscherm delen, zodat de ander kan meekijken.”

Dat ervaarde Suzanne (51) uit Rotterdam onlangs ook bij haar eerste keer beeldbankieren. “Het was fijn dat de adviseur haar scherm met ons deelde tijdens het gesprek. Dat praatte makkelijk en zo hielden we focus met als resultaat goed financieel advies op maat." Suzanne maakte zich ook zorgen over dat ze via beeldbankieren niet meer de persoonlijke service zou krijgen die ze gewend was op kantoor. Onterecht, ontdekte ze. “De adviseur was goed voorbereid, met alle aandacht voor ons.”

Buiten kantoortijden

Het gemak zit ‘m ook in de bereikbaarheid van de financieel experts. “Vroeger had je mazzel als je bij de bank binnenstapte en de adviseur was beschikbaar”, zegt Oosterhuis. “Nu is een afspraak sneller gemaakt, omdat je niet per se een lokaal contactpersoon nodig hebt. Wij werken landelijk en niet alleen op de standaard kantoortijden.”

Het gesprek dus liever ‘s avonds of op zaterdag? Dan kan dat. Eventueel ook met een derde persoon erbij, zoals een (klein)kind. “Met name (alleenstaande) ouderen vinden het fijn als een van de kinderen ook deelneemt”, vertelt Oosterhuis. “Omdat ze zelf wat onzeker zijn over de financiën of het gewoon prettig vinden, dat extra paar ogen en oren.”

