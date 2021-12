Zo zet jij een feestelijk en betaalbaar kerstdessert op tafel

Koken, bakken en wijnen: het is haar allemaal met de paplepel ingegoten. “Mijn vader was van het vlees en de wijn, mijn moeder van de taarten. En ik van alles!” Niet zo vreemd dus dat Femke ook altijd bezig is met koken en bakken. Ze had jarenlang een cateringbedrijf, doet foodstyling, is socialmediaredacteur voor onder meer Uit Paulines Keuken en runt samen met een compagnon Stapeltaart.com.

Niet mager met kerst

Hoewel ze alleen woont, kookt ze bijna elke avond voor zichzelf. “Een deel vries ik in voor een andere dag, dan heb ik altijd een verse maaltijd in huis. Als er vrienden komen, pak ik echt uit en zet ik het liefst de tafel vol hapjes. Ik houd van comfort food. En van koken met de seizoenen mee, dat is lekkerder en betaalbaarder. De herfst is mijn favoriete seizoen, met pompoen, pastinaak en spruitjes.”

En nu is het bijna kerst, ook daar houdt Femke van. “Speciaal voor de kerstdagen duik ik in mijn kookboeken en speur ik online naar feestelijke recepten. Alleen al die voorpret is leuk. Ik gebruik die recepten gerust de hele maand december, alleen die twee kerstdagen zijn echt te weinig om al die lekkere gerechten uit te proberen. Alle gerechten mogen wat mij betreft ouderwets romig en vol zijn, mager hoeft niet met kerst. Mijn ultieme kerstgerecht? Een enorme pavlova met veel fruit, room en sterretjes, heerlijk!”

Fijn winters toetje

Speciaal voor VROUW maakte Femke een ander nagerecht voor de feestdagen, maar wel ook eentje om je vingers bij af te likken. Het werd gevulde peer met vanille-ijs en speculaaskruim uit het feestassortiment van discounter ALDI. “De combinatie van warme peer met een bolletje ijs is al heel goed, maar de speculaaskruim maakt het echt een fijn winters toetje.”

De kosten: 0,59 eurocent per persoon (o.b.v. vier personen). Feestelijk en heel betaalbaar dus. “Ik ben echt verrast door het aanbod van ALDI”, zegt Femke. “Ik zag mooie groenten en nog veel meer lekkere, bijzondere dingen die ik voor de feestdagen wel wil uitproberen.”

Kersttip

Femke deelt nog een kersttip: “Haal alles in huis wat je van tevoren kunt maken en na het maken kunt invriezen. Dat scheelt tijd en stress tijdens de kerstdagen zelf.”

Wil jij het recept dat Femke heeft gemaakt ook op tafel zetten met kerst? Je vindt het nagerecht en andere feestrecepten van ALDI hier. Bij de discounter koop je producten van de hoogste kwaliteit voor een verrassend lage prijs.