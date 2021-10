Zo word je gelukkiger: investeer in goede relaties

Je geluksgevoel hangt af van allerlei factoren. Gaat het goed met je partner, kinderen, familie, vrienden en met je gezondheid, financiële situatie en werk? De invloed van de mensen om je heen, thuis of op het werk, is groot.

Samen met de experts van Zilveren Kruis delen we een aantal tips om relaties goed te houden. Want verstoorde relaties kunnen flink afbreuk doen aan jouw geluksgevoel. Uit onderzoek blijkt dat relatiestress dezelfde gezondheidsrisico’s met zich meebrengt als slechte voeding of te weinig bewegen. Investeren in relaties is dus investeren in jezelf!

Vier tips

● Wil je geen smalltalk, maar een dieper gesprek en weet je niet hoe? Deel iets persoonlijks over jezelf, bijvoorbeeld iets waarmee je worstelt. Het is wel de kunst om niet alleen over jezelf te praten. Vraag de ander bijvoorbeeld in plaats van ‘Hoe gaat het?’ eens ‘Waar ben je trots op deze week?’.

● Geef je partner oprechte aandacht. Klinkt als een open deur, maar hoe vaak vertel je hoe belangrijk hij/zij voor je is? En hoe vaak praten jullie zonder beeldscherm in de buurt, echt zonder afleiding?

● Botert het niet met je collega? Vraag eens hoe hij/zij het liefst werkt en pas de samenwerking daarop aan. Buig een beetje mee, dan doet jouw goede voorbeeld vast volgen.

● Houd fysiek contact met je kinderen, ook als ze al wat ouder zijn. Volgens hoogleraar fysiologie Kerstin Moberg (De oxytocinefactor) maakt aanraking kinderen rustiger en socialer. Dat hoeft niet altijd een dikke knuffel te zijn; een aai over de bol of een arm op de schouder werkt ook.

Check je totaalplaatje

In het totaalplaatje van je gezondheid telt alles mee: goede relaties, ontspannen, eten, slapen, bewegen en een fijne omgeving. Benieuwd naar het totaalplaatje van jouw gezondheid? Check het met de TotaalCheck van Zilveren Kruis!