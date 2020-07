Waarom groente eten volgens het seizoen zo goed is

Als je kiest voor lokaal (in Nederland) geteelde groente en fruit, ga je in veel gevallen eten wat er op dat moment wordt geoogst. In de zomer zijn dat bijvoorbeeld veldsla, witlof, tomaat, courgette, sperziebonen, rabarber en bleekselderij; maar ook sappige kersen, pruimen, frambozen en aardbeien zijn er nu volop. Nu we massaal vakantie in eigen land vieren, krijgen we nog meer binding met het seizoen. Na een fietstocht door de fruitboomgaarden in de Betuwe smaakt een bakje kersen of aardbeien nét wat lekkerder. Wat je ziet groeien, ligt later op je bord – en dat heeft iets moois.

Vers van het land

Een groot voordeel van kiezen voor seizoensgroente en -fruit van Hollandse bodem, is dat je zeker weet dat je voor de beste kwaliteit kiest. De lokaal geteelde broccoli of framboos hoeft immers een veel minder lange reis af te leggen dan wanneer deze uit het buitenland worden geïmporteerd. Het seizoensfruit in de supermarkt komt vers van het land – en dat proef je. Zo liggen de kersen van telers Herman en Danny Halm uit Lienden binnen 2,5 uur na de oogst al in de koelcel en streven ze ernaar om de kersen binnen 24 uur in de winkels van Albert Heijn te hebben liggen. De telers vertellen: “Wij telen verschillende soorten kersen. Daar zitten ook kersenrassen bij die al uit Nederland waren verdwenen en nu weer hier te krijgen zijn: de Betuwe-kersen Kordia, Regina en Karina. Die soorten rijpen allemaal op verschillende momenten. Zo hebben we van juni tot en met eind augustus continu genoeg te plukken.”

Variatie als toverwoord

Een andere fijne bijkomstigheid die om de hoek komt kijken als je kiest voor seizoensproducten, is dat je automatisch gevarieerder gaat eten. Op zoek naar nieuwe recepten ben je geneigd uit te gaan van een receptenboek of -site en daarna de bijbehorende ingrediënten in huis te halen. Grote kans dat je vaak op dezelfde ingrediënten ‘valt’. Draai het eens om: kijk welke groente het lekkerst zijn in deze maand en zoek daar recepten bij. Zo kom je uit je ‘comfortzone’, word je creatiever in de keuken en krijg je automatisch meer variatie op je bord. En laat variatie nou net het toverwoord zijn als het gaat om gezond eten. Elke groente- en fruitsoort heeft namelijk zo zijn eigen specifieke gezondheidsvoordelen, dus hoe meer je afwisselt, des te veelzijdiger zijn de vitaminen, mineralen en voedingsstoffen die je binnenkrijgt.

Minder CO2 uitstoot

Misschien een open deur, maar wel belangrijk: groente en fruit van het seizoen komen uit Nederland of Europa en zorgen dus voor minder CO2 uitstoot tijdens transport dan producten die worden geïmporteerd vanuit buiten Europa. Groenten en fruit die uit Nederland komen, zijn dus altijd een goede keuze. Een groente als broccoli – die het hele jaar door uit Europa komt en dus altijd een verantwoorde keuze is – wordt in Nederland op het land geoogst van mei tot en met oktober/november. De kwaliteit van deze Nederlandse broccoli is nu dus op zijn best, met een diepgroene kleur en lekker stevig.

Johan en Arjan Vermeulen telen al 35 jaar broccoli voor Albert Heijn. “Als we beginnen met oogsten, zijn we ook nog steeds aan het planten,” vertellen ze. “We beginnen al in maart en gaan door met planten tot eind juli. Broccoliplanten groeien niet allemaal even snel. Daarom gaan we altijd drie keer door een perceel om ze met de hand af te snijden. Voor Albert Heijn willen we namelijk alleen broccoli met een minimaal gewicht van 300 gram. We zorgen er altijd voor dat de broccoli binnen een dag in de winkel ligt.” Kakelvers, dus.

Fijn voor je portemonnee

Last but not least, een andere goede reden om groente en fruit uit het seizoen te kopen, is dat je er geld mee kunt besparen. Als er tijdens het seizoen door een goede oogst bijvoorbeeld extra veel paprika’s beschikbaar zijn, kunnen die extra goedkoop worden aangeboden in de winkel.

Dus: leef je uit. Wat wordt het vanavond? Een courgettetaart met haver fraîche? En als toetje een aarbeiensorbet met vanilleroomijs en wafeltjes? Bij zomersupermarkt Albert Heijn vind je nu de lekkerste seizoensgroente en het sappigste Hollandse fruit voor een fijn prijsje. Die spruitjes komen in de winter wel weer…