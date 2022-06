Onvergetelijk tv-moment: David Hasselhoff in tranen

„Ik heb dit fragment al tientallen keren gezien, maar het blijft elke keer ontroerend. In het programma worden mensen met het syndroom van Down verrast met hun grootste wens die in vervulling gaat. Kandidaat Twan Vermeulen is een enorme fan van de serie Knight Rider met David Hasselhoff. Presentator Johnny de Mol reist samen met hem af naar Los Angeles, waar ze de Walk of Fame in Hollywood bezoeken – met de ster van David Hasselhoff.

Daarna gaan ze wat rondtoeren in de auto, door een woonwijk, en wie staat daar ineens ‘stomtoevallig’ op de oprit zijn auto – de intelligente, pratende auto KITT uit Knight Rider– te wassen? Juist, David Hasselhoff. Twan is enorm onder de indruk, ze stappen uit, stellen zichzelf voor en David maakt een praatje met Twan. Uiteraard biedt hij vervolgens aan om een ritje te maken.

Het is hartverwarmend om te zien hoe veel lol David Hasselhoff heeft om Twan rond te rijden. Ze scheuren over de snelweg en zwaaien naar voorbijgangers, terwijl de bekende Turbo Boost tune uit de serie door de speakers schalt. De auto KITT, die in de serie praat met David Hasselhoff, heeft zelf ook nog een persoonlijke boodschap voor Twan, omdat hij zijn grootste fan uit Nederland is. Ze hebben de grootste lol, en als ze daarna bij de oprit weer afscheid nemen met een grote knuffel, zie je dat David Hasselhoff tot tranen toe is geroerd.

Dat vind ik zo mooi aan het fragment: je gaat van heel hard lachen naar een brok in je keel in een paar minuten tijd. Ik heb sowieso een zwak voor David Hasselhoff. In de media wordt altijd wat lacherig over hem gedaan, maar in een serie over zijn leven viel me op dat het een heel gevatte, lieve man is, die zichzelf niet al te serieus neemt. Dit is echte feel good tv: een van mijn favoriete momenten uit de Nederlandse televisiegeschiedenis. Als je je even rot voelt, word je hier meteen blij van. Want dit is toch waar het om gaat in het leven? Samen lol hebben en iets voor een ander betekenen.”

Het leven zit vol TV

Soms herken je het echte leven in een scène en soms zie je een scène in het echte leven. Beleef ’t volop met Ziggo. Bekijk alles wat je wilt zien op één plek. Bedien gemakkelijk je TV met Voice Control. Kijk haarscherp in 4K-beeldkwaliteit. En overal met Ziggo GO.