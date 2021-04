Verandert het huis van Wilfred en Anne in een kooi door burenruzie?

Voor Wilfred (33) en Anne (28) dreigt hun heerlijke huis omgetoverd te worden tot ingebouwde kooi. De buren zijn van plan om de gehele woning uit te breiden door aan de achterkant over alle verdiepingen van de woning een uitbouw te plaatsen. Het plan is om van één woning twee woningen te maken en er eentje te verhuren. Wilfred en Anne vrezen voor hun woongenot. Ze schakelen mijn hulp in.

Wilfred belt me op en vraagt direct of het goed is dat hij mij op de luidspreker zet, zodat zijn vrouw Anne mee kan luisteren. Natuurlijk stem ik hiermee in en al snel maak ik kennis met het bruisende koppel. Anne begint druk te kletsen en vertelt dat ze al vijf maanden zwanger is van een tweeling. Wilfred vertelt dat ze de twee wondertjes beschouwen als hun eigen Minnie en Micky Mouse. Ze zijn namelijk ontzettend fan van Disney en krijgen ook nog eens een jongen en een meisje.

Bonje met de buren

Ik merk al snel dat Wilfred en Anne vrolijke, positieve en goedlachse mensen zijn. Om over te gaan naar het juridische vraagstuk van de twee vraag ik hen naar de achtergrond met de buren. Wilfred neemt het woord en zegt dat de relatie met de buren, “de Van Dammetjes”, vanaf de start niet goed is geweest.

De katten van de buren poepen altijd in de tuin van Wilfred en Anne en ze zijn hier al lange tijd klaar mee. Anne vertelt dat het nog niet is uitgelopen op een burenruzie, maar dat ze samen vaak op het punt hebben gestaan om Mr. Frank Visser in te schakelen. Het besluit om de mega-aanbouw te plaatsen, draagt niet bij aan de band met de Van Dammetjes. Anne vreest voor nog meer bonje met de buren.

Van woonhuis naar vogelkooi

Ik heb begrip voor de situatie van Wilfred en Anne. Graag bied ik ze mijn hulp aan, zodat zij zich volledig op de zwangerschap van Anne kunnen richten. Allereerst kijk ik naar de plannen van de uitbouw van de buren. Ik zie direct dat er geen sprake is van ondergeschikte bouw, zoals beschreven in het bestemmingsplan, maar dat de buren het hoofdgebouw willen uitbreiden.

Ik dien een beroep in bij de rechtbank, waarna de buren een nieuwe tekening indienen. Wilfred en Anne blijven bij hun standpunt omdat de plannen minimaal wijzigen. Anne vertelt mij dat als deze plannen doorgevoerd worden het begint te voelen als een vogelkooi. En dat terwijl ze daglicht nou net zo belangrijk vindt, zeker als de kleintjes straks worden geboren.

’Meester Frank Visser’ wordt werkelijkheid

In overleg met Anne en Wilfred besluiten we de zaak te laten behandelen in een zitting. Wilfred zegt nog lachend dat we symbolisch nu toch naar Mr. Frank Visser gaan. Maar goed, er zit niks anders op.

De rechter vertelt ons dat er tevens een nieuw bestemmingsplan op de planken ligt voor het komende jaar en dat voor hem te onduidelijk is wat de plannen van de familie Van Dam nou precies zijn. Na extra tijd en onderzoek besluit ook de rechter dat de buren zowel volgens het oude als het nieuwe bestemmingsplan niet voldoen aan de eisen vanwege de uitbouw van het hoofdgebouw.

De ooievaar komt langs

Eind goed al goed. Na de uitspraak van de rechter hebben de Van Dammetjes besloten om geen nieuwe vergunning aan te vragen, maar om te verhuizen en ergens anders hun plannen uit te voeren. Wilfred en Anne bedanken mij door middel van een telefoontje voor de deskundige hulp en empathie.

Fijn dat ik deze zorgen voor ze heb kunnen wegnemen. Voor nu staat er een nieuwe spannende tijd gepland voor Anne en Wilfred. De ooievaar komt bijna langs. Ik wens ze samen veel geluk!

Christa Verploeg

Senior Jurist and MfN-registermediator

Dit verhaal is echt gebeurd, maar de namen en kernmerken van de personages die in dit verhaal worden geportretteerd zijn fictief.