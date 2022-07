Strijd tussen Niek en Miranda om kapperszaak: escalatie dreigt

Miranda (43) is een ondernemende en energieke vrouw. Met haar bos rode krullen en haar grote glimlach kun je niet om haar heen. Ze heeft al jaren met plezier een eigen kapperszaak: Daar knip je van op. Het maakt haar blij als haar klanten weer met plezier in de spiegel kijken na een knip- of verfbeurt.

Onbereikbaar

Ook uit het sociale contact en de gesprekjes met de vaste klanten haalt ze veel voldoening. De ruimte voor Daar knip je van op huurt ze bij verhuurder Niek. Helaas vertoont het pand sinds twee jaar her en der gebreken. Ze probeert regelmatig in contact te komen met Niek om de problematiek te bespreken, maar krijgt hem niet te pakken.

De zaken gaan goed en Miranda heeft inmiddels een tweede kapperszaak geopend. Omdat deze ruimte een stuk groter is, wil ze de huurovereenkomst voor de eerste kapperszaak graag beëindigen terwijl haar contract nog ruim een half jaar loopt. Als oplossing hiervoor wil ze een onderhuurder in het pand. Dit uiteraard in goed overleg met Niek.

Ze stelt wat kandidaten voor, waaronder een nagelstyliste, maar Niek wil er niets van weten. Miranda is het zat en besluit druk op de situatie te zetten door de huur niet meer te betalen. Ze weet ook niet meer wat ze anders kan doen om een oplossing te forceren.

Mediation als reddingsboei

Wat kan zij verder nog doen om de zaak in beweging te krijgen? Ten einde raad besluit Miranda contact met een jurist van DAS op te nemen. De zaak komt bij de jurist binnen en na bestudering, stuurt hij direct een pittige juridische brief naar Niek. Kort daarna staat in opdracht van Niek een deurwaarder aan de deur bij Miranda. Een dagvaarding? Miranda is verbaasd. Hoe heeft het zover kunnen komen? Ze konden het altijd prima vinden.

De jurist van DAS oppert het idee om met mediation te starten. Miranda wil dat wel een kans geven. Haar tijd en energie gebruikt ze liever voor haar nieuwe kapperszaak dan in dit juridische geharrewar. Ook Niek zit niet echt te wachten op een procedure bij de rechter.

Mediation is sneller en goedkoper en bovendien: hiermee heeft hij de oplossing mede in eigen hand. Niek gaat dan ook akkoord. Ik krijg de zaak in handen en besluit om als mediator dit traject te begeleiden.

Water bij de wijn

Het begin van het mediationproces is voor beide partijen een flinke uitdaging. De emoties lopen hoog op. Om deze reden geef ik in mijn rol als mediator zowel Niek als Miranda veel ruimte om zich te kunnen uiten.

Doordat zij nu beiden elkaars ervaringen horen, ontstaat er begrip. Dit komt de situatie ten goede: ze besluiten zich allebei coulant op te stellen en zo snel mogelijk een einde aan deze zaak te breien, zonder al die negatieve energie.

Onderling komen Miranda en Niek overeen dat Miranda de achterstallige huur van november en december betaalt. Niek doet ook een stapje richting Miranda: hij gaat akkoord met een einde van de huurovereenkomst eind mei. Ook heeft hij, vanwege de gebreken van het pand, maar de helft van de huur in rekening gebracht voor de maanden januari tot en met mei.

Vertrouwen

Miranda is opgelucht, de huurovereenkomst is beëindigd. Ook Niek is blij. Hij is zeker van de huurinkomsten voor de resterende periode. Er zijn bovendien ook goede afspraken gemaakt voor de eindoplevering in mei. Beiden hebben er vertrouwen in dat dit goed afgerond wordt. Ze zijn tevreden. En Miranda richt zich weer helemaal en met veel plezier op haar klanten.

Christa Verploeg

