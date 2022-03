Misschien een beetje saai: rendement halen zonder (in)spanning

Misschien is het zelfs wel een beetje saai te noemen, het Zakelijke Hypotheken Fonds van Mogelijk. Hierin beleg je namelijk met hoge zekerheid, een geprognosticeerd rendement van 4,5% voor 3 jaar vast en je hoeft er vrijwel niets voor te doen. Niet heel spannend dus, maar wel een uitgelezen mogelijkheid om je vermogen gestaag te laten groeien.

Met dit fonds investeren beleggers in zakelijke hypotheken van ondernemers in Nederland. Er wordt uitsluitend hoogwaardig, kwalitatief vastgoed gefinancierd en beleggers hebben de zekerheid van het eerste hypothecaire recht op de gehele portefeuille.

’’Al met al is het een behoudend alternatief voor zelf beleggen in vastgoed of beleggen in een vastgoedfonds. Het is ideaal voor beleggers die niet op zoek zijn naar maximale rendementen, maar wel hun kapitaal willen laten toenemen”, zegt Annemieke Schoonderwoerd, een van de oprichters van Mogelijk.

Snelgroeiend platform

Mogelijk is een snelgroeiend platform voor investeerders en ondernemers. De investeerders financieren het vastgoed van MKB’ers in Nederland. Inmiddels is er voor meer dan 700 miljoen euro aan zakelijke hypotheken tot stand gekomen op het platform.

Het mes snijdt met het nieuwe Zakelijke Hypotheken Fonds aan twee kanten. Ondernemers kunnen hun gedroomde pand gefinancierd krijgen. Te denken valt bijvoorbeeld aan financieringen voor kantoren en bedrijfspanden, winkels en supermarkten, hotels of andere horecaketens. Beleggers hebben op hun beurt de zekerheid van het eerste hypotheekrecht op de gehele portefeuille achter de hand. Het beoogde rendement zal maandelijks worden uitgekeerd. Gerekend wordt op een geprognosticeerd rendement van 4,5% per jaar gedurende een looptijd van 3 jaar.

Deelnemen heel eenvoudig

Deelnemen aan het Zakelijke Hypotheken Fonds is vrij eenvoudig. De minimale inleg is 100.000 euro en daarna hoef je eigenlijk niets meer te doen. Er zijn geen instapkosten. Nogmaals, erg spannend is het allemaal niet. “Wij richten ons hiermee dan ook op behoudende beleggers die kapitaalbehoud belangrijker vinden dan maximaal rendement, ontzorgd willen worden en veel zekerheid zoeken”, zegt Schoonderwoerd.

Mogelijk heeft inmiddels een uitstekende reputatie opgebouwd, met duizenden tevreden klanten en een deskundig team van meer dan 90 medewerkers, gevestigd in Breukelen. Talloze ondernemers zijn dankzij het platform gefinancierd en hebben hun droom kunnen verwezenlijken. Investeerders zijn daarnaast tevreden met de rendementen die behaald worden. De afgelopen periode werd duidelijk dat er een grote groep investeerders is die op zoek is naar meer diversiteit, spreiding, gemak, ontzorging en een stabiel rendement.

Met het Zakelijke Hypotheken Fonds biedt Mogelijk een behoudende propositie voor investeerders die hun kapitaal voor langere tijd willen laten renderen.

Wie meer wil weten over het Mogelijk Zakelijke Hypotheken Fonds kan hier alle informatie vinden.