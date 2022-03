Trendy en tijdloos: dit is waarom de gietvloer in elk interieur past

1. Gemêleerd effect

Steeds meer mensen kiezen niet voor een gietvloer in één kleur - mono - maar voor een duovloer, ofwel twee kleuren die tegelijkertijd worden gemengd. Dat zorgt voor een gemêleerd effect. Je kunt kiezen uit soft, medium of druk. Hoe meer je roert, hoe minder vleug je ziet.

2. Warme kleuren

Wil jij een kanariegele vloer of ga je liever voor iets subtielers? Een gietvloer is in duizenden kleuren en tinten te verkrijgen, dus de keuze is aan jou. De grijstinten zijn onverminderd populair, omdat ze zo goed te combineren zijn. Toch worden ook warme, zachte kleuren als taupe, beige en zand steeds vaker gekozen.

3. Met print

Wil je een echt originele gietvloer? Kies er dan voor om een print in de vloer te verwerken. Dat kan een afbeelding van een schilderij zijn, een favoriete foto uit je eigen collectie of een mooi patroon. Bedrijven kunnen er zelfs hun logo in laten zetten.

4. Beton ciré

Deze watervaste stuclaag wordt in zeer dunne lagen aangebracht en hecht op elke ondergrond. Het is zo populair omdat het van zichzelf al een prachtig gemêleerde structuur heeft, levendig en niet zo kunstmatig. Daarom geeft het een bijzondere uitstraling aan elk interieur.

5. PU Sand

De allernieuwste trend in gietvloerenland is PU Sand. Het heeft alle voordelen van een polyurethaan gietvloer - vandaar ook PU - maar dan met een fijne zandkorrel die je ziet en voelt. Daardoor is de unieke vloer met mineraalzand wat stroever en oogt het meer als leefbeton.

Een ambacht

Een van de weinige aanbieders van PU Sand is G-vloeren in Amsterdam, al bijna vijftien jaar gespecialiseerd in gietvloeren. PU Sand is een doorbraak in de markt, vertelt een medewerker. “Het is echt weer een heel nieuw product, waar meteen al veel animo voor is.”

“Een gietvloer is een vloeibaar product dat ambachtelijk wordt verwerkt, daarom moet je het ook door vakmensen laten aanbrengen”, vervolgt de medewerker. “Het is altijd verstandig om je eerst goed te oriënteren, in zee te gaan met een serieuze partij en samples mee naar huis te nemen. Dan kun je thuis zien welke vloer en welke kleur bij je huis past. In jouw woning is het licht ook weer anders dan in de showroom.”

Hip zwart of knalkleur

Een gietvloer brengt eenheid in een ruimte, sluit overal naadloos aan en geeft een ruimtelijk effect. Bovendien is de vloer kleurvast, duurzaam, geluiddempend en makkelijk te onderhouden. Ideaal voor elke woning, of dat nu een oud herenhuis is of een gloednieuw appartement.

Twijfel je nog of een gietvloer in je interieur past? Omdat je kunt kiezen uit verschillende materialen en alle kleuren die je maar kunt bedenken, kun je er juist alle kanten mee op. Hip zwart in een modern of industrieel interieur, rustig beige voor een Scandinavische inrichting of juist een knalkleur om je huis een extra bohemian look te geven!