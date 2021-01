Deze drie aandelen kunnen in 2021 gaan knallen

Geert Schaaij is oprichter van Beursgenoten en zeer succesvol gebleken met een uitermate positief track record. Veel beleggers volgen dan ook trouw zijn adviezen op.

Voor iedereen die ook belangstelling heeft in zijn tips heeft Schaaij nu een top 3 gemaakt van aandelen die in 2021 een heel goede belegging kunnen zijn. Klik hier om het rapport gratis en vrijblijvend te downloaden.

Kwartje tussen dubbeltjes

Schaaij treedt actief met zijn adviezen naar buiten, waar veel beleggingsadviseurs juist passief blijven. Schaaij verbaast zich over die houding. “Wij zien dit bij Beursgenoten met grote regelmaat en wij bieden juist dat stukje extra waarom beleggers ons platform bezoeken. Naast alle reguliere adviezen en vlijmscherpe analyses blijven wij altijd op zoek naar het kwartje tussen de dubbeltjes.”

Hij geeft daarvan een treffend voorbeeld: “Ik weet nog goed dat het aandeel Gilead Sciences een medicijn tegen het hiv-virus op de mark mocht brengen. De koers reageerde daar totaal niet op! Ik kocht de aandelen en een paar weken later telde ik mijn zegeningen. Dit zie ik ook nu weer gebeuren.”

Pfizer

Schaaij doelt hiermee duidelijk op Pfizer. Hij heeft geen zin om geheimzinnig te doen en speelt open kaart. “Kijk eens wie veel vaccins tegen corona levert in Europa. Pfizer! Is het dan logisch dat het aandeel daalt? Dacht het niet. Het is bovendien een waarde-aandeel van de eerste orde, die past in elke portefeuille.”

Voor Schaaij zijn dat de kansen die hij maar wat graag benut. De beursgoeroe denkt dat veel beleggers op elkaar gaan zitten wachten, maar hij doet daar niet aan mee.

Het aandeel Pfizer is dan ook een van de aandelen uit de top-3 van Schaaij. “Analisten over de hele wereld die dat aandeel volgen, denken dat het naar $42 kan stijgen. Lees het rapport, ik zou bijna zeggen ‘deze koop je met je ogen dicht’.”

Tegen wil en dank

Een ander aandeel dat Schaaij een topnotering geeft, staat daar eigenlijk tegen wil en dank: Fugro. “Dit bedrijf is voor beleggers de grootste teleurstelling gebleken van de afgelopen jaren”, zegt Schaaij. “Banken en beleggers hebben het eigen vermogen versterkt en er staat nu een financieel sterker concern. Veel banken hebben meegeholpen door nieuwe aandelen Fugro te kopen en die mogen daarom nu even hun visie niet ventileren. Maar als die periode van stilzwijgen over een paar weken voorbij is, dan regent het koopadviezen”, denkt Schaaij. De analyse van Beursgenoten over dit aandeel is gratis te downloaden.

Tot slot bedeelt Schaaij nog een Nederlands aandeel uit de AEX grote kansen toe voor 2021, met een rendement op de huidige koers van ruim 7%.

Geïnteresseerden kunnen de top 3 analyses van Geert Schaaij van Beursgenoten hier gratis downloaden.