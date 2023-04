Ondernemers opgelet: zo betaal je zonder stress vakantiegeld uit

Wie in loondienst werkt, heeft recht op vakantiegeld. Het is bedoeld om de kosten voor een vakantie of uitgaven in je vrije tijd te dekken en komt dus bovenop het salaris. De wettelijke term is overigens vakantiebijslag, maar we noemen de toelage meestal gewoon vakantiegeld of vakantietoeslag.

Hoeveel en wanneer uitbetalen

Goed om te weten: het vakantiegeld bedraagt meestal 8 procent van het bruto jaarsalaris. Verdient een werknemer meer dan drie keer het minimumloon? Dan mag je wel afspreken dat diegene een lager bedrag aan vakantiegeld ontvangt. Zieke werknemers hebben ook recht op de toelage. En wie een arbeidscontract opzegt of wordt ontslagen, hoort ook een deel van het vakantiegeld te krijgen over de maanden waarin nog is gewerkt.

Het vakantiegeld valt onder het belastbaar inkomen en onder loonbelasting en wordt meestal in mei of juni uitbetaald. Je moet wel uiterlijk in juni uitbetalen. Een medewerker zou anders zelfs juridische stappen kunnen zetten. Eerder uitbetalen mag altijd als de werknemer er zelf om vraagt.

Gezonde cashflow

Dat er strenge regels voor zijn, betekent niet dat er geen flexibiliteit mogelijk is. Als je het niet prettig vindt om jaarlijks een relatief groot bedrag uit te betalen, mag je het ook spreiden door het per maand uit te betalen. Dit kan alleen als dit ook expliciet in het arbeidscontract staat. Sommige medewerkers vinden het misschien zelfs wel fijn als ze niet hoeven te wachten.

Staat een maandelijkse uitbetaling niet in het arbeidscontract en vind je de kostenpost in mei toch te groot? Geen stress! Vaak zit je geld nog vast in facturen die niet zijn voldaan en die facturen kun je verkopen aan een factoringbedrijf als Voldaan. Je facturen worden dan meteen uitbetaald, waardoor jij weer een gezonde cashflow hebt en je het vakantiegeld makkelijker kunt uitbetalen.

Factoring, of factuurovername, is een snelle en eenvoudige oplossing als je behoefte hebt aan meer liquiditeit. Het grote voordeel is dat het geen lening is. Je hoeft dus niets af te lossen of terug te betalen; je werkt met het geld dat je zelf hebt verdiend.

Niet wachten maar boeken

Wel ondernemer, maar geen medewerkers in dienst? Als zzp’er zorg je zelf voor je vakantiegeld, dus het is een goed idee om hiervoor een apart potje te maken. Ook voor zzp’ers kan factoring uitkomst bieden; je hoeft niet te wachten tot die ene grote klant uitbetaalt, maar kunt meteen op zoek naar een bestemming voor het geld. Je bedrijf laten groeien bijvoorbeeld, of toch die mooie reis!

Wil jij de held van het vakantiegeld worden? Kijk op heldvanvakantiegeld.nl voor meer informatie over de voordelen van factoring.