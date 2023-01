Fedde (11): ‘Een schoner milieu? Zo moeilijk is dat toch niet’

Fedde maakt zich zorgen. Over het milieu en de snelheid – in zijn ogen traagheid – waarmee we de wereld schoner maken. “Ik ben nog klein, maar als ik het voor het zeggen had, zou het veel sneller gaan.”

Over wat Fedde zelf aan het milieu doet, is hij resoluut. “Ik ga altijd op de fiets naar school”, zegt hij direct. Hij realiseert zich dat er ook door volwassenen ‘heus wel wat’ wordt gedaan om een schonere wereld te krijgen. Maar het gaat hem allemaal te langzaam. “Ik denk dat pas over 35 jaar de auto’s schoon zijn”, zegt de Amstelvener. “Ik denk niet dat de mensheid dat wil. Misschien is er dan helemaal geen mensheid meer.”

Goed nieuws voor Fedde

Als het aan Toyota ligt wordt Fedde positief verrast en is het wagenpark veel eerder al schoner. De elektrificatie van de auto’s gaat in rap tempo door, met als doel om CO2-uitstoot zo snel mogelijk terug te dringen. En hoewel Fedde zich dus zorgen maakt over de snelheid waarin de wereld schoner wordt gemaakt, geeft het mobiliteitsmerk juist vol gas op duurzaamheid. Niet voor niets staat Toyota als een van de weinige autofabrikanten in de top 50 van wereldwijde ondernemingen die oog hebben voor duurzame groei en zorg voor het milieu.

Auto’s op waterstof

Al in 1997 reed ‘s werelds eerste hybride auto - de Toyota Prius - de fabriek uit. De auto die deels door een verbrandings- en deels door een elektrische motor wordt aangedreven, had een veel lager verbruik en dus een lagere uitstoot dan alles dat er destijds te koop was. De Prius werd een succes en inmiddels zijn hybrides bij Toyota niet meer weg te denken. Sindsdien gaat het hard met de ontwikkelingen. Inmiddels zijn er naast de hybride auto’s volledig elektrische auto’s en is zelfs rijden op waterstof nu mogelijk.

Als Fedde daarmee wordt geconfronteerd, reageert hij - verrassend genoeg – niet eens verbaasd. “Ja, dat weet ik. Dan sluit je de auto aan op een soort snoer en loopt er water in. En dan kan de auto rijden. Het is goed dat deze auto’s er zijn, maar het moeten er veel meer worden. Net als elektrische auto’s. Die laad je op zoals je een telefoon oplaadt. Waterstofauto’s moeten goedkoper worden, dan komt er minder vies gas de aarde op. Het milieu schoner maken is helemaal niet zo moeilijk.”

Auto van de toekomst

Wat Fedde betreft rijdt zíjn auto in de toekomst overigens niet op waterstof, maar op zonne-energie. “Met van die zonnepanelen op het dak”. En die auto heeft lampen die ook worden gevoed door de zon. Goed nieuws heeft hij trouwens nog voor Toyota, want zijn droomauto heeft toevallig banden van dit merk. “Dat zijn goede banden”, weet Fedde namelijk.

OVER TOYOTA

Het kan Fedde allemaal niet snel genoeg gaan en daar is Toyota Motor Corporation het volledig mee eens. Het wil omstreeks 2030 wereldwijd circa 5,5 miljoen geëlektrificeerde voertuigen verkopen, inclusief één miljoen voertuigen zonder enige schadelijke uitstoot (volledig elektrisch en waterstof-elektrisch). Verder moet rond het jaar 2025 elk Toyota en Lexus model leverbaar zijn met een elektromotor of geheel elektrisch zijn.