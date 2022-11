Alles over goed slapen (in de wintertijd)

De klok gaat in de nacht van zaterdag op zondag een uur terug en dan is officieel de wintertijd aangebroken. Voor de een is dat ‘hoera’ en voor de ander ‘help’. Maar wat doet het nu met onze nachtrust? We vroegen het Merijn van de Laar, slaapwetenschapper en expert in de app Mijn Leefstijlcoach van AH.

“Voor je bioritme is de wintertijd eigenlijk beter dan de zomertijd”, vertelt Merijn. “We verlengen de nacht, daar hoef je minder aan te wennen dan dat uurtje korter slapen in het voorjaar. Bovendien zorgt de wintertijd ervoor dat het ‘s ochtends eerder licht is. En hoe lichter het is, hoe makkelijker je uit bed komt.”

Hoe wen je snel aan de ‘nieuwe’ tijd?

“Als het goed is, valt het in de wintertijd mee met wennen. Het is vooral belangrijk dat je zorgt dat je overdag voldoende met natuurlijk licht in aanraking komt. Dus ga, als je op kantoor werkt, bij het raam zitten en maak een wandeling in de lunchpauze. Houd verder gewoon je normale slaapritme aan. Het kan zijn dat je die eerste nacht iets meer moeite hebt om in slaap te vallen. Als je voelt dat je niet slaperig bent, stel je bedtijd dan even uit. Na een paar dagen kom je vanzelf weer in je normale ritme. Maak er vooral geen punt van als je iets minder lang slaapt.”

Is die acht uur dan niet zo heilig als gedacht?

“Nee, dat is echt een van de grootste misverstanden rondom slaap. De gemiddelde Nederlander slaapt zeven uur en zes uur komt ook vaak voor. Wees gerust, dat kan genoeg zijn. De druk op die acht uur zorgt er juist voor dat mensen zich te veel focussen op tijd, niet op kwaliteit. Je kunt acht uur in bed liggen en toch niet goed slapen. Kijk eerst eens wanneer je je slaperig genoeg voelt en ga dan naar bed, ook als dat betekent dat je die acht uur niet haalt. Ook goed om te weten: het is normaal om ‘s nachts twee tot drie keer kortdurend wakker te worden. Zolang je weer snel in slaap valt, is dat geen probleem.”

Heb je tips om je slaapkwaliteit te verbeteren?

“Het verschilt per persoon wat iemand precies nodig heeft, maar in het algemeen geldt dat het goed is om zo’n anderhalf tot twee uur van tevoren te ontspannen. Wij mensen hebben geen aan- of uitknop, dus je moet omstandigheden creëren waardoor je ontspant. Lezen bijvoorbeeld, maar televisiekijken kan ook heel ontspannend werken. Met geen beeldscherm meer voor het slapen, wat je vaak hoort, doelt men vooral op smartphonegebruik. Dat is actief, tv-kijken is passiever. Ik adviseer mensen die heel druk zijn in hun hoofd soms zelfs om een televisie in hun slaapkamer te zetten. Om rustig te worden, werkt iets kijken voor hen vaak beter dan lezen.”

Tips van Merijn:

Focus op kwaliteit, niet op tijd.

Vermijd stress, want dat brengt je lijf in overlevingsstand. Daardoor slaap je minder diep.

Zorg overdag al voor ontspannen momenten, bijvoorbeeld sporten of een ontspanningsoefening.

Maak je slaapomgeving donker en niet te warm.

Last van slapeloosheid? Doe geen dutjes overdag.

Eet maximaal twee uur voor je bedtijd. Als dat niet lukt, zorg dan voor een licht verteerbare maaltijd.

Doe een van de slaapchallenges in de app Mijn Leefstijlcoach van AH.

Huisarts Tamara de Weijer.

‘In je slaap herstelt je lijf’

Tamara de Weijer, huisarts en auteur, is een van de experts in de app Mijn Leefstijlcoach van AH. “Lang was het bijna stoer om te zeggen dat je weinig slaap nodig hebt en prima functioneert op drie uurtjes per nacht. Intussen weten we wel dat iedereen voldoende (kwalitatieve) nachtrust nodig heeft. Uit onderzoek blijkt dat je door slaapgebrek meer risico loopt op onder meer angsten, depressie, overgewicht en hart- en vaatziekten. Als je een nachtje slecht slaapt, neemt de hoeveelheid van het hormoon leptine af, waardoor je je minder snel verzadigd voelt. Het blijkt dat je na een slechte nacht de volgende dag zo 150 calorieën meer eet. In je (diepe) slaap herstelt je lijf: stresshormonen nemen af, groeihormonen nemen toe en je verwerkt de emoties en indrukken van de dag. Voor je lichaam is regelmaat het fijnst, dus op dezelfde tijd erin en eruit. Natuurlijk is dat niet altijd realistisch, maar je kunt het wel als richtlijn houden. Zeker als je je nachtrust wilt verbeteren. Ook belangrijk: als je overdag voldoende beweegt, slaap je beter!”

Leuker, lekkerder en makkelijker

