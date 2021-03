Gaat John failliet door carnaval?

John runt samen met zijn zwager drie winkels en een webshop in carnavalsartikelen. Als de oplevering van de nieuwe webshop veel duurder uitvalt en vertraging oploopt, lijken ze het hele carnavalsseizoen te missen. Dat zou een strop van jewelste zijn. Gelukkig kan ik met mediation iedereen weer met een vriendelijke toon aan tafel krijgen.

John en zijn zwager begonnen zeven jaar geleden RodeNeus B.V. Eerst één, en later drie winkels met carnavalsartikelen. Carnaval is dé tijd van het jaar dat John echt voelt dat hij leeft. In het dorp staat hij bekend om zijn eigen uitbundige carnavalsoutfits. In het jaar dat dit verhaal speelt, 2019, wil hij als Angela Merkel gaan.

De webshop van RodeNeus, en vooral het leveringsproces erachter, was erg achterhaald en kostte eigenlijk meer dan het opleverde. Daarom is John onlangs een overeenkomst aangegaan met een webshopbouwer die gespecialiseerd is in bedrijfsprocessen. De nieuwe webshop zou precies op tijd klaar zijn voor carnaval 2019.

Financiële strop

Al snel bleek dat de webshopbouwer bij aanvang wel een heel positieve voorstelling van het proces had gemaakt. Waar de getekende opdrachtbevestiging ging over € 20.000, bleek de webshopbouwer nog eens € 100.000 extra nodig te hebben om het hele systeem op te kunnen leveren.

Toen John hier geschrokken over belde met de webshopbouwer, werd hem doodleuk verteld dat de oplevering ook nog een paar maanden op zich zou laten wachten. Hiermee zat RodeNeus niet alleen met een financiële strop, maar misten ze ook nog eens het seizoen om er wat mee terug te verdienen. Als John mij belt, staat hem het huilen nader dan het lachen. Ik laat hem eerst zijn hart luchten. Daarna stel ik hem mijn aanpak voor.

Snelle oplossing met mediation

Een snelle oplevering van de webshop is essentieel. Een rechtszaak is daarom geen optie: dit duurt veel te lang. Omdat ook de webshopbouwer tot een (snelle) oplossing wil komen, besluit ik een mediatontraject met hen aan te gaan.

RodeNeus B.V. en de webshopbouwer komen bij mij aan tafel en zijn bereid naar elkaar te luisteren, met oog voor elkaars bedrijfsbelangen.

Alles af vóór carnaval

Aan het einde van de reeks mediationgesprekken kunnen we concluderen dat de webshopbouwer een antwoord probeerde te geven op de grote vraag hoe het bedrijfsproces moest lopen. De vraag van John was echter veel kleiner en urgenter; een goedlopende webshop met een duidelijk uitgeschreven proces.

In de vaststellingsovereenkomst zetten we alles op papier. De webshopbouwer kan nog voor carnaval de webshop afhebben, zelfs tegen de originele prijs. Samen spreken ze af om er tijdens carnaval een biertje op te drinken.

Christa Verploeg

Senior Jurist en MfN-registermediator bij DAS

