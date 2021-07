In Noord- en Zuid-Holland woon je het zonnigst (en nog meer weetjes)

Woon je in de Kop van Noord-Holland? Gefeliciteerd dan, want dan woon je in het zonnigste deel van Nederland! Hier – en op het zuidelijkste puntje van Texel - schijnt jaarlijks ruim 1650 uur de zon. En dat is maar liefst 200 uur meer dan in Noord-Limburg en de Achterhoek, de minst zonnige plekken van ons land. Dit blijkt uit de zonne-urenkaart van het KNMI.

Zonnig wonen is sowieso natuurlijk gewoon lekker. Maar ook gezond. Want de zon maakt vitamine D aan en dat heeft je lijf hard nodig. Bovendien krijg je energie van de zon. Jijzelf, maar ook je huis kan dat krijgen. In een zonnig gebied is het natuurlijk dik cashen met zonnepanelen.

De rol van de zee

Qua zon is het in Noord-Holland dus goed toeven, evenals in Zuid-Holland en Zeeland. In deze provincies schijnt het vaakst de zon. En laten nu net ook vrijwel alle stranden hier liggen, komt dat even goed uit!

Dat de kustplaatsen ook nog eens de meeste zon hebben, is niet toevallig. Dat heeft namelijk te maken met het zeewater. Dat is in de lente relatief koud, waardoor er minder wolken ontstaan, terwijl er dan in het binnenland wel al stapelwolken zijn. Hoe meer je in het binnenland woont, hoe minder zon je jaarlijks dan ook te zien krijgt.

De zee heeft dat dus goed geregeld voor badgasten. Maarrrrr…er is ook een klein nadeeltje dat diezelfde zee veroorzaakt. Door het koude zeewater kan de temperatuur aan de kust behoorlijk wat achterblijven ten opzichte van het binnenland. De wind neemt dan namelijk die kou van het water een stukje mee het land op.

Er is zon zat

Limburg en de Achterhoek kennen dus de minste zonne-uren van ons land. Toch maakt dat bijvoorbeeld het gebruik van zonnepanelen zeker niet minder zinvol. Nederland krijgt overal genoeg zonlicht. Sterker nog; in ons land geeft de zon genoeg energie af om 60 keer ons jaarlijkse totale energieverbruik te kunnen opwekken. We moeten die stralen alleen nog even opvangen met panelen.

Blok deze maand maar in je agenda

Nu we weten wáár de zon het vaakst schijnt, is het natuurlijk ook relevant wanneer -ie dat het meest doet. Wil je juist niet in het hoogseizoen vrij nemen en toch genieten van veel zon, dan hebben we goed nieuws. Dat hoogseizoen, juli en augustus, heeft namelijk niet de maanden met de meeste zon. In juni schijnt vrijwel overal in het land de zon het vaakst.

