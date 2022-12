Ongeluk in een klein hoekje: een op de vier ondernemers raakt arbeidsongeschikt

Uit onderzoek van Interpolis blijkt dat een op de vier ondernemers op een bepaald moment tijdelijk of langdurig arbeidsongeschikt raakt. Dat kan op allerlei manieren, bijvoorbeeld door een sportongeval of een burn-out. Het kan iedereen overkomen en de gevolgen kunnen groot zijn. Want: wat doe je als je ondernemer bent en je inkomsten plotseling wegvallen?

Goed voorbereid met een AOV

Als je voor een financieel vangnet wil zorgen, kun je voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) kiezen. “Zo ben je zeker van een inkomen als je in een situatie komt waarin je tijdelijk of blijvend niet kunt werken“, aldus Aart van Wolfswinkel, propositiemanager AOV van Interpolis. “Het voordeel aan een AOV is dat dit geldt voor arbeidsongeschiktheid gedurende een korte én lange periode.”

Dit is in tegenstelling tot een Broodfonds, waarbij er meestal alleen de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid uitgekeerd wordt. “Het is ook mogelijk om een Broodfonds te combineren met een AOV. In dat geval is de AOV het vangnet op het moment dat het Broodfonds niet langer uitkeert.”

Hulp van de verzekeraar

Wie denkt dat een AOV alleen een uitkering is, heeft het mis. Een AOV afsluiten bij Interpolis betekent ook: begeleiding, advies, check-ups en trainingen. Van Wolfswinkel: “Het is wel eens voorgekomen dat iemand bij ons kwam met een diagnose van een tijdelijke ziekte, terwijl de klachten bleven aanhouden. In zulke situaties koppelen wij diegene aan een arts voor een second opinion. Vaak komt dan de juiste diagnose boven tafel en kunnen we de persoon in kwestie nog beter begeleiden.”

Ook komt er een arbeidsdeskundige langs op het moment dat je arbeidsongeschikt raakt. Deze kijkt samen met je wat wel en niet kan en welke aanpassingen er gedaan kunnen worden. “De ervaring leert dat hier vaak nieuwe inzichten uitkomen”, vertelt Van Wolfswinkel. “Deze professional weet waar kansen liggen en is er om je te helpen. Daar kun je je voordeel mee doen.”

Mogelijkheden bij Interpolis

Voornamelijk ondernemers die lichamelijk zwaar werk verrichten, kunnen naar verloop van tijd meer last krijgen van lichamelijke problemen. Arbeidsdeskundigen helpen niet alleen met fysieke klachten, maar kunnen je ook helpen grip te houden op je carrière. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een omscholingstraject, dat eventueel gefaciliteerd wordt door Interpolis.

Wil je voor financiële zekerheid gaan? Bij Interpolis kun je makkelijk zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. Liever hulp van een adviseur? Ook dat kan! Kijk voor meer informatie op de website van Interpolis en ontdek wat er mogelijk is in jouw situatie.