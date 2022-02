Miljoenen kinderen op de vlucht: ‘Herstel is een jarenlang proces’

Volgens de United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) zijn er meer mensen dan ooit op de vlucht. In 2020 ging het om 82,4 miljoen mensen, waarvan 42 procent uit kinderen bestaat. Een deel van die vluchtelingen kan terecht in Nederland, waar ze – naast een nieuw leven opbouwen – de ingrijpende gebeurtenissen die ze hebben meegemaakt moeten verwerken.

Reis met risico’s

“Op het moment dat je land geteisterd wordt door oorlog, onderdrukking of een ander conflict waardoor je niet langer veilig bent, dan zorgt dat voor extreme stress”, aldus Elin Hofman van Save the Children. “Als je dan noodgedwongen vlucht, kan er onderweg ook nog van alles gebeuren. Het is nog maar de vraag of je veilig aankomt in het beoogde land. En als je met familieleden reist, kun je die onderweg kwijtraken. Sommige kinderen vluchten helemaal alleen.”

Ondersteuning bieden

Eenmaal aangekomen in Nederland kunnen deze kinderen een nieuw leven opbouwen, maar dat is een jarenlang proces dat begint bij het verwerken van wat hen allemaal overkomen is. Hofman: “Iedereen gaat verschillend om met stress. Sommige kinderen trekken zich helemaal terug, krijgen hevige nachtmerries en zijn extreem angstig. Andere kinderen worden extreem boos. Je ziet ook vaak dat kinderen zich als het ware vastklampen aan volwassenen. Hoe eerder je deze problemen aanpakt, hoe meer profijt het kind daarvan heeft in zijn of haar verdere leven.”

Hofman benadrukt dat kinderen veerkrachtig zijn, maar wel de kans moeten krijgen om hun nare ervaringen te verwerken. “Als we niets doen, kunnen deze kinderen hun hele leven last houden van de ingrijpende gebeurtenissen. Ze kunnen te maken krijgen met een depressie, angststoornis, posttraumatische stressstoornis of sociale problematiek. Daarom is het zo belangrijk om al vanaf het begin de juiste ondersteuning te bieden.”

Het programma TeamUp richt zich door middel van sport en spel op de sociaal-emotionele ontwikkeling van gevluchte kinderen.

Eigen kracht vinden

Save the Children ontwikkelde samen met War Child en UNICEF Nederland het programma TeamUp, dat zich door middel van sport en spel richt op de sociaal-emotionele ontwikkeling van gevluchte kinderen. Hofman werkt als Programme Development & Quality Specialist voor dit programma. Het belangrijkste dat deze kinderen volgens haar nodig hebben? Stabiliteit. “Ze hebben structuur nodig om weer aan een toekomst te kunnen bouwen. Daarom biedt TeamUp activiteiten op vaste data, op vaste locaties en met een vaste groep begeleiders. Bovendien komen de kinderen door deze activiteiten in contact met andere kinderen, leren ze omgaan met hun emoties en proberen we ze het gevoel te geven dat ze veilig zijn. Ook niet onbelangrijk: ze hebben er plezier in. Uit onderzoek blijkt dat al deze aspecten bijdragen aan het psychosociale welzijn van kinderen.”

Dat het werk dat Save the Children doet, helpt, blijkt uit de praktijk. “We zien kinderen opbloeien”, aldus Hofman. “In het begin zijn ze vaak verlegen, maar tijdens de activiteiten durven ze steeds meer van zichzelf te laten zien. Daar doen we het voor. We zijn dit programma gestart om kinderen te helpen hun eigen kracht te vinden.”

Regeerakkoord in kindertaal

TeamUp is niet het enige initiatief van Save the Children waarbij kinderen hun eigen kracht kunnen vinden. De kinderrechtenorganisatie pleit er al jaren voor dat jongeren inspraak hebben in het gemeentelijk en landelijk beleid. Kinderen hebben het recht om mee te lezen, denken en praten over onderwerpen die van invloed zijn op hun leven en toekomst. Om ervoor te zorgen dat jongeren zich op een makkelijke en toegankelijke manier in de politieke agenda kunnen verdiepen, heeft Save the Children een versie van het regeerakkoord gemaakt die voor hen leesbaar is: het ‘regeerakkoord in kindertaal’. Deze is te vinden op de website van Save the Children.

Er bestaan al veel mooie initiatieven om kinderen in Nederland te helpen, maar volgens Hofman is er nog genoeg werk aan de winkel. “We willen dat alle kinderen gehoord worden. Als gemeenschap hebben we een verantwoordelijkheid om kinderen op de best mogelijke manier te laten opgroeien. Om dit voor elkaar te krijgen, moeten we de kinderen zelf aan het woord laten en als samenleving actie ondernemen wanneer dat nodig is. Kinderen die naar Nederland gevlucht zijn, verdienen dat net zozeer als kinderen die hier geboren zijn. It takes a village to raise a child.”