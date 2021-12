Criminele hackers op de loer: zo blijf je veilig

„Denk nooit: bij mij valt niks te halen”, waarschuwt ethisch hacker Dirk-Jan Bartels. Als adviseur bij Eurofins Cyber Security houdt hij zich dagelijks bezig met cybercriminaliteit. „Criminele hackers kiezen jou niet uit omdat je interessant bent, maar omdat je beveiliging niet op orde is. Hun eerste doel is: toegang krijgen tot je thuisnetwerk. Pas als dat is gelukt, kijken ze of er iets te halen valt.”

En er is altijd wel iets te vinden. Je paspoort of je foto’s bijvoorbeeld: criminelen kunnen ze goed gebruiken. Bartels: „Daarmee ben je een makkelijk doelwit voor identiteitsfraude. Maar ze kunnen ook ransomware op je laptop installeren om je te chanteren. Ze versleutelen dan al je gegevens en vragen om losgeld. Niet alleen je laptop is te hacken; ook je beveiligingscamera en slimme deurbel. Hebben ze eenmaal toegang, dan kunnen internetcriminelen precies in de gaten houden wanneer je thuis bent.”

Proactief updaten

Elk slim apparaat kan interessant zijn voor hackers met kwade bedoelingen. Bartels: „Als je router of laptop is gehackt, kan jouw IP-adres worden gebruikt voor grootschalige cyberaanvallen. Dan klopt de politie ineens op je deur omdat er gekke dingen gebeuren vanaf jouw apparaat met jouw IP-adres. Zie dat maar eens uit te leggen.”

Kortom: hoe lager de drempel voor internetcriminelen om toegang te krijgen tot je thuisnetwerk, hoe groter de kans is dat je wordt gehackt. Bartels: „Als je beveiliging niet up-to-date is, dan is het een kwestie van tijd voordat het een keer misgaat. Het goede nieuws is dat het niet heel ingewikkeld is om beter beveiligd te zijn. Dat kan simpelweg al door al je ’slimme’ apparatuur regelmatig te updaten.”

Om maar meteen een misverstand uit de weg te ruimen: updates gebeuren lang niet altijd automatisch en je krijgt óók niet altijd een melding als er een nieuwe update beschikbaar is. „Er zijn apparaten, zoals je router of slimme thermostaat, die automatisch worden geüpdatet. Maar er zijn ook veel apparaten waarbij dat niet het geval is,” vertelt Bartels. „Je kunt dit wel vaak zelf instellen. Kan dat niet, zet dan een herinnering in je agenda om bijvoorbeeld elk kwartaal je updates te checken.”

Ook je stofzuiger

Dat een laptop goed beveiligd moet zijn, klinkt logisch. Maar waar schuilt het gevaar als criminelen je stofzuiger of speaker weten te hacken? Bartels collega Wouter Wessels legt uit: „Elk apparaat dat is verbonden met internet, is ’slim’. Van je deurbel tot de babyfoon en van de slimme verlichting tot de stofzuiger. Lukt het een crimineel om één apparaat te hacken, dan is dat een opstapje naar de rest van je thuisnetwerk. Als je binnenbent in een netwerk, is het voor een ervaren hacker een stuk eenvoudiger om ook je andere apparatuur, zoals je laptop, te hacken.”

Volgens Wessels is het voor criminele hackers geen geheim hoe je apparaten moet hacken die niet zijn voorzien van de laatste updates. „Het internet staat vol forums en sites waar blogs worden gedeeld over kwetsbare systemen. Vaak als leuk hobbyproject of met als doel om aan te tonen dat iets niet veilig is, zodat fabrikanten de beveiliging van hun apparatuur kunnen aanscherpen. Deze verbeteringen worden via software-updates gedeeld met de gebruikers. Ook criminele hackers kunnen die informatie dus overal vinden; daar hoef je niet voor gestudeerd te hebben.”

Updates lossen onder meer lekken in de beveiliging van een apparaat of een stukje software op. „Voor hackers die actief naar bekende lekken speuren, valt jouw apparaat dan direct minder op. Zo loop je dus aanzienlijk minder risico dat je wordt gehackt. Het enige dat je wél moet doen, is in kaart brengen welke slimme apparaten je eigenlijk precies in huis hebt. Waarschijnlijk meer dan je denkt.”

Wessels vervolgt: „Ook een oven die op WiFi werkt, kan gehackt worden. Je gebruikt ’m dan wel om gerechten in op te warmen, maar voor hackers is het een volwaardige computer. Zijn er apparaten waarbij je de ’slimme’ functie eigenlijk helemaal niet interessant vindt? Voer dan vooral niet je WiFi-wachtwoord in. Hoe minder apparaten je aansluit en dus hoeft te updaten, des te kleiner het risico om te worden gehackt.”

Updaten in 4 stappen

Wil je zo goed mogelijk beschermd zijn tegen criminele hackers, zorg dan dat je jouw slimme apparaten - dus alle apparaten die via de internetkabel of je WiFI-netwerk werken - tijdig update. Dat doe je zo:

Stap 1: Open de app van je slimme apparaat

Stap 2: Kijk bij ‘Instellingen’

Stap 3: Klik daar op ‘Updaten’

Stap 4: Stel ‘Automatisch updaten’ in. Soms is automatisch updaten niet mogelijk. Zet dan een herinnering in je agenda om elke eerste dag van het nieuwe kwartaal je updates te checken.

Krijg je een melding om een update te doen? Doe het direct. Heb je geen app van je slimme apparaat? Ga dan naar de website van de fabrikant en zoek op ’update’.

Kijk voor meer informatie op doejeupdates.nl.