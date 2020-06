Deze kleding past perfect bij jouw lichaamsvorm

De trends

De zomer die in aantocht is + het openbare leven dat weer op gang komt = shoppen! Volgens de exclusieve modecommunity BestSecret, waar je het hele jaar door de laatste trends en fijne basics vindt, zijn er vijf trends die deze zomer de boventoon voeren. Zo kom je met een kledingstuk met bloemetjesprint kom goed voor de dag en is een monochrome look - waarbij je verschillende tinten van dezelfde kleur met elkaar mixt - ook een aanrader.

Daarnaast kan je de plank bijna niet mis slaan met een mooie bloemetjesprint of kledingstuk in een lekker felle kleur. En met fel bedoelen we ook écht fel! Tot slot gaan we voor maagdelijk witte tops, shirts, broeken, jurken en rokken. Wil je de trends zelf eens uitproberen? Ga dan voor een fit die goed past bij jouw lichaam. Wedden dat de print of kleur die je voorheen helemaal niet zag zitten, uiteindelijk hartstikke leuk staat?

Lichaamsvorm: appel

Appels hebben een zo goed als even brede borst en middel. De schouders en de heupen zijn vaak wat smaller. Als je niet echt een taille hebt, maar die wel zou willen, creeer je er een met een wikkeljurk of een peplum top. Een wat strakkere broek eronder brengt de aandacht naar je benen.

Lichaamsvorm: peer

De heupen en dijen van een peer zijn breder dan de schouders en borst. Er is een duidelijke taille aanwezig. Wil je de aandacht wat afleiden van je heupen, dan is het zaak om de aandacht op een ander lichaamsdeel te vestigen. Dat doe je bijvoorbeeld met een top of jurk met een boothals. Doordat die je schouders en sleutelbeenderen laat zien, gaat de aandacht al snel daar naartoe. Wil je je taille juist benadrukken, dan kun je kiezen voor een a-lijn jurkje.

Lichaamsvorm: rechthoek

Heb je een rechthoekig figuur, dan zijn jouw heupen, schouders en taille ongeveer even breed. Wil je je bovenlijf meer volume geven, dan zou een geaccentueerde kraag je daarbij kunnen helpen. Getailleerde tops of jurkjes met een riem benadrukken je taille.

Lichaamsvorm: zandloper

De schouders en heupen van de zandloper zijn ongeveer even breed en er is sprake van een duidelijke taille. Wil je dit accentueren, dan kun je kiezen voor een hoog sluitende broek met een strakke top. Een top met een kleine opening aan de bovenkant (net als een sleutelgat) maakt het geheel sexy zonder direct alles op tafel te gooien. Een goed zittende jumpsuit zal jou ook geweldig staan!

Bron: BestSecret

Lichaamsvorm: omgekeerde driehoek

Als je schouders en borst breder zijn dan je heupen, dan spreken we van een omgekeerde driehoek. Wil je de illusie geven dat je heupen breder zijn, dan kun je kiezen voor een peplum top. Die benadrukt je taille en daardoor gaat er automatisch meer aandacht naar je heupen. Een wat wijder vallende rok die tot aan je taille komt, heeft datzelfde effect.

Naar de winkel

Grote kans dat je nog geen zin hebt om in een volle winkel te gaan staan en op je gemakje jouw perfecte outfit bij elkaar te zoeken. Gelukkig hoeft dat ook niet. Online alles gemakkelijk naast elkaar leggen en een overwogen keuze maken. Bij BestSecret vind je mode van meer dan 3000 merken voor mannen, vrouwen en kinderen met kortingen tussen de 20% en 80%. Alle producten zijn direct leverbaar en worden snel verzonden. Is iets toch niet helemaal wat je ervan verwachtte? Geen zorgen, want retourneren is gratis. Het exclusieve van BestSecret zit ‘m in het beperkte aantal leden. Je kan namelijk alleen met korting shoppen als je bent uitgenodigd door een bestaand lid. Nou, goed nieuws, want VROUW nodigt je via deze link uit om te komen shoppen!