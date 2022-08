Zo herken je de signalen van een burnout

Een burn-out overkomt mensen van alle leeftijden. De klachtenduur van iemand met een burn-out is gemiddeld 6 maanden, met daarna nog 6 maanden herstel.

Signalen

Van de overspannen mensen ziet 80% een burn-out niet aankomen, terwijl er achteraf wel signalen waren. Ze durfden of wilden er niet aan toegeven, of brachten de signalen niet in verband met een burn-out. Ook heerst er nog steeds een taboe op het praten over stress. En dat terwijl veel klachten zijn te voorkomen als je signalen vroegtijdig leert herkennen en er op tijd iets aan doet.

Twijfel je wel eens of jouw klachten ‘er gewoon bij horen’ of dat het signalen zijn van te veel stress? Wat al zou helpen, is als je de signalen herkent én serieus neemt. Veel mensen beschouwen deze twijfel, net als hun klachten, als een vorm van falen. Daardoor staan we onszelf niet toe om stil te staan bij hoe het nou echt gaat.

Maar twijfel is juist goed. Als je een raar plekje op je huid ziet, laat je dat toch ook checken? Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden.

Doe de test

Verzuim of uitval door stress en burn-out is vaker te voorkomen dan je zou denken. Bij jezelf, maar ook bij iemand anders, zoals je beste vriendin of een van je werknemers. Gezonde twijfel is de eerste stap richting de oplossing.

a.s.r. ontwikkelde daarom de ‘gezonde twijfeltest’. Deze test helpt je om signalen van te veel stress eerder te leren herkennen en er iets aan te doen. En dat helpt weer bij het voorkomen van uitval. Zie het als een soort APK voor de geest.

Doe hier de test.