Huiseigenaar? Check deze 5 tips voor de belastingaangifte

1. Eenmalige aftrekposten

Wie vorig jaar een huis kocht of de hypotheek veranderde voor bijvoorbeeld een verbouwing, kan de kosten die zijn gemaakt voor de financiering eenmalig aftrekken. Denk bijvoorbeeld aan de advies- en bemiddelingskosten voor de hypotheekadviseur, notariskosten voor de hypotheekakte en de financieringskosten voor een bouwdepot. Er zijn ook eenmalige kosten die niet aftrekbaar zijn, bijvoorbeeld de overdrachtsbelasting. Op de website van de Belastingdienst vind je alles over aftrekposten voor huiseigenaren.

2. Hypotheekrenteaftrek

De rente die je betaalt over de hypotheek is, onder voorwaarden, jaarlijks aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Belangrijkste voorwaarde is dat het bedrag dat je leent, wordt gebruikt voor de aankoop of verbouwing van de eigen woning. De aftrek van de hypotheekrente zorgt ervoor dat je minder inkomstenbelasting betaalt.

Maar let op: verkocht je een woning met overwaarde en kocht je in 2020 een nieuwe woning? En heb je die overwaarde niet gebruikt voor de nieuwe woning, maar voor dat bedrag een lening afgesloten? Dan kun je de rente over die lening niet aftrekken. Ga naar belastingdienst.nl/koopwoning voor meer informatie.

3. Betaalpauze voor de hypotheek

Kon je vanwege de coronacrisis tijdelijk je hypotheek niet betalen? Misschien maakte je dan in 2020 afspraken over een betaalpauze met de bank (of andere geldverstrekker). Je betaalde dan een periode geen of minder rente en aflossing. Dit kan gevolgen hebben voor je belastingaangifte. Kijk op de website van de Belastingdienst voor meer informatie.

4. Verhuur eigen woning

De tijdelijke verhuur van (een deel van) de eigen woning leverde wellicht een leuke bijverdienste op in 2020. Houd er wél rekening mee dat je belasting moet betalen over het bedrag dat je met de verhuur verdiende. Kijk voor meer informatie op belastingdienst.nl/koopwoning onder ‘huis verhuren’.

5. Fiscaal partnerschap

Kocht je samen een woning en sta je daar allebei ingeschreven? Dan ben je fiscale partners van elkaar. Dit kan voordelen hebben, want je mag aftrekposten tussen jullie beiden verdelen. Hierdoor betaal je minder belasting, of je krijgt geld terug. Als fiscale partners kun je samen aangifte doen. Dat scheelt tijd en is gemakkelijker, omdat je de aangifte maar één keer hoeft te doorlopen. Ook is eenvoudiger te zien welke verdeling het voordeligst is.

Aangifte controleren en aanvullen

Veel van de gegevens in de aangifte zijn vooraf ingevuld, zoals gegevens over inkomen en bankgegevens. Het is belangrijk de ingevulde gegevens goed te controleren, zeker als er iets veranderde in 2020. Bijvoorbeeld door de coronacrisis. Voor het onderdeel eigen woning loont het om de toelichting bij de vragen in de aangifte goed te lezen.

Meer weten?

Ga naar belastingdienst.nl/koopwoning voor meer informatie over de eigen woning en de belastingaangifte. Ga belastingdienst.nl/aangifte voor informatie over de aangifte. Wil je hulp bij je belastingaangifte? Dat kan. Op belastingdienst.nl/hulp vind je de mogelijkheden.