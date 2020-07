Waarom Disneyland Paris deze zomer magischer is dan ooit

1. Eindelijk weer een uitje

Ken je het gezegde: ‘Absence makes the heart grow fonder’? Een goede Nederlandse vertaling is er niet voor, maar het houdt in dat de afwezigheid van iets of iemand, de liefde ervoor of het verlangen ernaar vergroot. En laat dat nu precies zijn hoe wij op dit moment tegen dagjes uit aan kijken! Maandenlang hebben we op elkaars lip gezeten. Het is een wonder dat we daar zonder kleerscheuren doorheen zijn gekomen. In principe hadden we onze vakantieplannen al vaarwel gezegd, maar nu we toch weer voorzichtig naar het buitenland mogen, is een tripje misschien precies waar jullie aan toe zijn. Even samenzijn in een totaal andere omgeving en genieten van elkaar en het moois dat Disneyland Paris te bieden heeft.

2. Minder druk op de weg

Normaal gesproken is het rondom de zomervakantie bijzonder druk op de Franse wegen. Nederland trekt massaal naar Zuid-Europa en van een file hier of daar kijken de meeste vakantiegangers niet op. Nu veel Nederlanders thuisblijven en ook de inwoners van onze buurlanden nog niet worden aangemoedigd om naar het buitenland op vakantie te gaan, is het hoogstwaarschijnlijk een stuk minder druk op de weg. En daar kun jij mooi van profiteren! Disneyland Paris is - afhankelijk van waar in Nederland je je bevindt - zo’n zes uur rijden. Prima te doen dus! Besluit je tijdens je verblijf te slapen in een van de Disney Hotels, dan kun je je auto nog gratis kwijt op het terrein ook. Zo wordt een mini-vakantie naar de parken wel heel aantrekkelijk.

3. Al je favoriete figuren zijn terug

Maandenlang zaten Assepoester, Sneeuwwitje, Mickey, Minnie en Goofy thuis op de bank. Want geen Disneyland Paris betekent geen Disney figuren in de parken. Gelukkig is hun verplichte pauze ten einde en zijn ze allemaal weer te vinden in de parken. Op de speciaal daarvoor ingerichte selfie spots kun je (corona-proof) met ze op de foto. Uiteraard kun je ze ook tegen het lijf lopen in een van de Disney Hotels die vanaf deze maand weer gefaseerd de deuren openen.

Ⓒ Disney

4. Onbezorgd genieten

In overleg met de Franse overheid heeft Disneyland Paris verschillende voorzorgsmaatregelen getroffen om jouw bezoek zo veilig en hygienisch mogelijk te laten verlopen. Zo zijn mondkapjes verplicht voor iedereen vanaf 11 jaar, wordt werkelijk alles extra nauwkeurig schoongemaakt, vind je meer dan tweeduizend dispensers met desinfectiemiddel in de parken, houden alle medewerkers - ook de prinsen en prinsessen - zich netjes aan de regels en mogen er minder bezoekers naar binnen dan normaal gesproken. Verblijf je in een van de Disney Hotels, dan kun je ervan uitgaan dat alles voor jouw komst grondig is schoongemaakt en dat er alleen iemand in je kamer komt om de boel op te ruimen als je daar zelf om vraagt. Wel zo hygienisch!

5. Rustiger park

Zoals we bij punt 4 al aangaven, mogen er minder mensen in de parken. Dat betekent: minder rijen, minder opstoppingen, minder stress en meer ruimte om in alle rust van het moois om je heen te genieten. Slenter door één van de mooiste tuinen van Europa en reis in recordtempo langs Europa, Azië, Afrika en de VS. Houd er even rekening mee dat je in verband met de aangescherpte maatregelen je bezoek van tevoren moet reserveren. Slaap je in één van de Disney Hotels, dan hoeft dit niet en kun je in- en uitlopen wanneer je wilt. Een ander voordeel van een verblijf daar, is dat je Extra Magic Time hebt waarmee je al voor de poorten officieel openen de parken mag verkennen! Praktisch in je eentje door Disneyland Paris wandelen… veel magischer dan dat wordt het niet.