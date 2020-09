‘Bedrijven huren vaak niet de beste freelancers in’

“Nee, vaak niet”, is het resolute antwoord van Lars Evers, co-founder van freelance platform Jellow. “Als er freelancers nodig zijn, wordt er vaak intern even geroepen ‘wie weet er nog iemand?’. Of er wordt snel een algemene oproep gedaan op Linkedin en dan maar hopen op reacties. Het netwerk is over het algemeen versnipperd en niet inzichtelijk voor iedereen binnen de onderneming. Op die manier wordt vaak niet de beste freelancer gevonden en ingehuurd.”

Voordelen

Werken met een flexibele schil biedt zeker voordelen voor bedrijven. Inhuurkrachten kunnen projectmatig en specialistisch worden ingezet, maar daarnaast bieden ‘losse’ werknemers een onderneming de gelegenheid desgewenst op of af te schalen.

“Als je dan krachten inhuurt, is het wel wenselijk dat je over een uitgebreid netwerk beschikt”, zegt Evers. “Er zijn natuurlijk bedrijven die een lijstje hebben van mensen waar ze eerder mee hebben gewerkt en tevreden over zijn. Maar vaak is deze lijst te beperkt en niet up-to-date. Daardoor is het lastig om zelf de beste freelancers te vinden.”

Direct contact

Jellow biedt bedrijven een netwerk van bijna 40.000 freelancers. Hieruit kunnen zij zelf snel de beste vinden en inhuren. Dit vergemakkelijkt de zoektocht naar freelancers. “Via het platform selecteer je binnen een paar minuten de juiste kandidaten voor je opdracht. Daarnaast heb je direct contact met de freelancers, zonder tussenkomst van een bureau”, aldus Evers.