Smaakexpert legt uit: om deze reden moet je whisky leren drinken

De Schotse Lewis Thomson is merkambassadeur bij Laphroaig. Volgens hem heeft alle whisky een uitgesproken smaak waar je in het begin aan moet wennen. “De intensiteit van de smaak kan in het begin intimiderend zijn”, vertelt hij. “Dat geldt al helemaal voor de whisky van Laphroaig. Het is een uitgesproken smaak, daar zijn we trots op.”

De whisky van Laphroaig is gebaseerd op drie elementen: turf, vuur en zout, allemaal afkomstig van het Schotse eiland Islay. “Het mooie van Laphroaig is – als je het mij vraagt – de unieke smaak. Je moet een gevoel voor avontuur hebben om ‘m uit te proberen. Dat maakt het juist leuk.”

Smaak verandert met de jaren

Whisky leren drinken heeft dus tijd nodig, maar waarom is dat eigenlijk? Lewis: “Je smaakpalet verandert door de jaren heen. Wat je in het begin van je leven lekker vindt, vind je als volwassene misschien helemaal niks meer. Je ziet vaak dat mensen eten en drinken dat gerijpt is later in hun leven lekkerder gaan vinden.” Dat zie je bij whisky, maar bijvoorbeeld ook bij kaas en olijven. Als je vroeger van jonge kaas hield, is de kans groot dat je voorkeur nu uitgaat naar oude kaas.

Volgens Lewis is de smaakervaring van whisky ook gekoppeld aan hoe je je op dat moment voelt. “De setting doet er wel degelijk toe. Het helpt als je in een omgeving bent waarin je je comfortabel voelt. Als je thuis een whisky probeert met vrienden, is de kans groter dat je er later met een positieve blik op terugkijkt en dat je die whiskyfles nog eens opentrekt.”

Leer whisky drinken

Dat je één bepaalde whisky niet lekker vindt, betekent niet dat je niet van whisky houdt. Het gaat vaak om het vinden van de juiste whisky voor jou, zo vertelt Lewis: “Er zijn zo veel verschillende soorten en merken. Al die varianten hebben een eigen, unieke smaak. Alleen al in Schotland heb je zes verschillende regio’s met verschillende stijlen.”

Wie denkt dat er weinig diepgang in whisky zit, heeft het mis. De whisky’s van Laphroaig zijn stuk voor stuk gelaagd. Dat komt onder andere door de turf, vuur en zout die verwerkt zijn in de whisky. „De elementen van het eiland Islay zorgen in combinatie met de unieke bereidingsmethoden van Laphroaig voor de rijke smaak waar het merk om bekendstaat. Dat uitgesproken smaakpalet is wat het extra interessant maakt,” aldus Lewis.

Keuze voor spanningzoekers

Wie er nu nog moeite mee heeft, maar graag whiskyliefhebber wil worden, kan een aantal dingen doen. “Begin eens met af en toe een whisky en bouw het langzaam op. Het helpt om de drank te combineren met iets. Kies een gerecht dat er goed bij past of maak er een lekkere cocktail van. Dat maakt de whisky toegankelijker. Als je niet weet waar je van houdt, kun je eens wat uitproberen of advies vragen in een (cocktail)bar.”

Als je voor het eerst whisky van Laphroaig probeert, kun je volgens Lewis twee kanten op: wil je de veilige weg kiezen of ga je meteen voor een indrukwekkende variant? “Als je een zachtere wil, kun je voor Select gaan. Maar ik raad aan om meteen voor Laphroaig 10 te kiezen. Dat is een hele ervaring; het moment dat je die voor het eerst drinkt, zul je niet zo snel meer vergeten.”

Laphroaig heeft een rijke geschiedenis die teruggaat naar 1815. Benieuwd naar het fascinerende verhaal achter het whiskymerk? Lees meer op de website van Laphroaig.