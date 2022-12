Achtste finales op een WK liggen het Nederlands Elftal wel

Haalt Oranje de kwarfinale op het WK? Dat is natuurlijk de vraag die vandaag heel voetbalminnend Nederland bezighoudt. Op basis van de poulewedstrijden is dat allerminst een zekerheidje, maar wie blindvaart op de statistieken zal er alle vertrouwen in hebben. En ook de bookmakers van TOTO zien het wel gebeuren. Winst van Nederland levert je 2 keer je inzet op en bij winst van de Verenigde Staten is dat 4,25 keer. Oranje is daarmee duidelijk favoriet.

Goede statistieken op WK’s

Nu dan even over die statistieken die in het voordeel van Nederland spreken. Dit is het 11de WK waaraan Oranje meedoet. Bijzonder is dat in alle gevallen de achtste finales werden bereikt. In 1934 en 1938 was dat overigens niet zo knap, want de eerste wedstrijden op die toernooien waren gelijk al de achtste finale. Die gingen overigens wel verloren.

In de moderne opzet van het WK speelde Nederland acht keer een achtste finale en dat was slechts twee keer het eindstation, tegen Duitsland in 1990 en Portugal in 2006. Conclusie is dus dat áls Nederland meedoet aan een WK, we het over het algemeen wel goed doen.

Amerika moeten we niet onderschatten

Het is op dit WK wel duidelijk geworden dat geen enkele tegenstander valt te onderschatten en zeker niet in een alles-of-niets wedstrijd. Een slechte dag – en daar heeft Nederland er voetballend gezien al drie van gehad - en je kansen kunnen verkeken zijn. Daarbij is ‘Team USA’ een gevaarlijke tegenstander. Het land is dan wel geen traditioneel voetballand, het is wel degelijk een elftal dat ver zou kunnen komen. Amerika, met oud-Ajacied Sergiño Dest in de gelederen, staat inmiddels 14de op de wereldranglijst en dat is een plaats hoger dan vicewereldkampioen Kroatië.

Laten we hopen dat Nederland het binnen de reguliere speeltijd of eventueel een verlenging kan afmaken, want penalty’s zijn op z’n zachts gezegd dan weer niet zo ons ding. Vijf keer vlogen we op een eindtoernooi (EK’s en WK’s) eruit door een penaltyreeks.

Interessant is het natuurlijk om wat verder het toernooi in te kijken. Zijn volgens de bookmakers de kansen van Oranje op de wereldtitel gestegen nu we de achtste finales hebben bereikt? Dat valt nog wel mee eigenlijk. Een WK-titel voor Nederland levert je 23 keer je inleg op. Daarmee staat Oranje op een 8ste plaats. Grootste kanshebber is nog altijd Brazilië met een quotering van 3,50.

