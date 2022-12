Factuur niet betaald: wordt Pauline (41) afgesloten van gas en elektra?

Pauline (41) ontvangt haar jaarlijkse energie-eindafrekening: ruim 3000 euro. Ze schrikt zich rot: „Dit kan toch niet waar zijn?! Dit is echt veel meer dan ik normaal betaal.” Pauline weigert te betalen, maar dit komt haar nog duurder te staan...

Een paar weken later ligt er weer een brief op de deurmat, maar deze keer met een nog naarder bericht: omdat ze de eindafrekening van de energieleverancier niet heeft betaald, dreigt de netbeheerder nu met afsluiting van gas en elektra.

Elektrische rolstoel

Ongerust belt Pauline me op en vraagt ze wat ze moet doen. „Ik heb nog nooit zo’n hoge eindafrekening gehad!”, zegt ze wanhopig. „Nu dreigen ze alles af te sluiten, maar ik zit in een elektrische rolstoel en kan geen dag zonder elektra thuis.”

Ik begrijp de zorg van Pauline, en ook dat het bericht van de netbeheerder een gevolg is van haar nalatige handelen.

Nog even geduld

Om de feiten in deze situatie goed onderbouwd op papier te krijgen, vraag ik bij Paulines huisarts een verklaring op waaruit blijkt dat Pauline inderdaad afhankelijk is van een elektrische rolstoel. Vervolgens schrijf ik de netbeheerder aan om kenbaar te maken dat men niet tot afsluiting zou mogen overgaan.

Ook vraag ik een kopie van de betreffende eindafrekening inclusief specificatie op bij de energieleverancier – en daarbij ook eerdere afrekeningen, om deze goed te kunnen controleren en vergelijken. Ik heb deze nog niet ontvangen, dus we moeten nog even geduld hebben.

Afsluiting van de baan

Gelukkig is er inmiddels een reactie van de netbeheerder binnen: de afsluiting waarmee werd gedreigd, gaat niet door. Maar juichen is nog wat vroeg: mocht na onderzoek tóch blijken dat de eindafrekening klopt, dan zal ik in overleg met Pauline en de energieleverancier een betalingsregeling moeten treffen.

Klopt de eindafrekening toch niet? Dan dien ik direct een correctieverzoek in bij de energieleverancier. Tot die tijd is het afwachten, maar Pauline is in ieder geval blij dat de afsluiting van de baan is. Haar les: negeer nooit een energie-eindafrekening.

Sjaak Drinkenburg

