Huis gekocht? Let op je geld: Belastingdienst helpt je op weg

Bij de koop of verkoop van een huis komt heel wat kijken. En wat dacht je van een verbouwing? Of het oversluiten van je hypotheek? Al deze zaken kunnen gevolgen hebben voor je belastingen. De Belastingdienst helpt je op weg bij alle zaken die bij een koopwoning komen kijken. Of je nu koopt of verkoopt, verbouwt of je hypotheek oversluit.

Koop je een huis? Verlaag na de koop direct je maandlasten met een voorlopige aanslag. Daarmee vraag je maandelijks je hypotheekrenteaftrek terug. Het is slim om de voorlopige aanslag direct bij het afsluiten van de hypotheek aan te vragen, zodat je kort daarop al je eerste teruggaaf krijgt.

Ook kun je in het eerste jaar van de koop meer kosten aftrekken. Bijvoorbeeld de kosten die je maakt voor het afsluiten van je hypotheek en taxatiekosten. Vul de checklist op de website van de Belastingdienst in om te zien wat voor jouw situatie geldt.

Huis verbouwen

Ga je verbouwen? Kosten die je maakt wanneer je geld leent voor een verbouwing zijn meestal aftrekbaar bij je belastingaangifte. De kosten voor de verbouwing zelf zijn dat niet. Dus: wél de financieringskosten en de rente die je over de lening betaalt, niet de materiaalkosten of kosten die je maakt voor het inhuren van een aannemer.

Hypotheek oversluiten

Veel mensen sluiten nu hun hypotheek over vanwege de lage rente. Het oversluiten van een hypotheek kan gevolgen hebben voor je voorlopige aanslag. Want betaal je minder hypotheekrente, dan heb je in de aangifte inkomstenbelasting minder hypotheekrenteaftrek. Als je je maandelijkse teruggaaf niet aanpast, ontvang je te veel terug.

De Belastingdienst verrekent dat volgend jaar in de belastingaangifte. Het is daarom verstandig de voorlopige aanslag aan te passen. Zo voorkomen woningbezitters dat ze bij de aangifte inkomstenbelasting geld moeten terugbetalen.

Voorlopige aanslag

Heb je al een voorlopige aanslag of wijzigt jouw financiële situatie gedurende het jaar? Bijvoorbeeld door de verkoop van je huis, een wijziging in het salaris, een extra aflossing op de hypotheek of veranderde aftrekposten? Op de site van de Belastingdienst wijzig je in 4 stappen de voorlopige aanslag online.

Meer weten?

Op belastingdienst.nl/koopwoning kun je terecht voor meer informatie.