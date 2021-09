De groei van bol.com: ‘Data voor iedereen toegankelijk’

1 Data is een containerbegrip. Wat doet bol.com zoal met data?

“We geloven dat we zoveel mogelijk moeten streven naar een happy match. Aan de ene kant heb je de klant van bol.com die op zoek is naar een specifiek artikel voor een bepaalde prijs met een bepaalde levertijd. Aan de andere kant heb je de partner die precies dat artikel in huis heeft. Dit maakt samen een happy match. Door data-inzichten te delen, proberen we de partner dichter bij de klant te brengen. De woorden die klanten in de zoekbalk typen, geven bijvoorbeeld interessante inzichten in de behoefte van klanten tijdens een specifieke periode.

Op dit moment wordt het meest gezocht op ‘Pokémon kaarten’ en ‘Playstation 5’. Over een maand zal dat weer anders zijn. Partners kunnen deze data gebruiken om hun assortiment te verbreden door deze artikelen toe te voegen. Of door hun productinformatie te verbeteren.”

2 Wat doet bol.com níet met data?

‘We delen zoveel mogelijk data met onze partners als deze hen kunnen helpen om te groeien. Maar niet alles – dan zou je gillend gek worden. We kiezen in deze kwaliteit boven kwantiteit. Daarom filteren we de data die we met onze partners delen zorgvuldig. Dat filteren is nadrukkelijk gericht op happy match making, want dat is in het belang van de partner én de klant.

Een groot deel van de verkopen op ons platform loopt via verkooppartners. Het is dan ook ons doel om onze partners zo goed mogelijk te helpen groeien. Dat doen we door hen te voorzien van relevante data, zodat ze kansen kunnen ontdekken en benutten. Op die manier kunnen ze hun business via bol.com verbeteren – en blijven we samen nu en in de toekomst relevant voor de klant.”

3 Hoe zit het met het privacy-aspect?

“Een platform kan alleen succesvol zijn als het betrouwbaar is voor de klant én voor de partner. Wij laten daarom duidelijke afspraken vastleggen in het partnercontract. Hier staat in wat we wel en niet met de data van partners kunnen doen. We beloven bijvoorbeeld dat data die we delen met partner X nooit zullen onthullen wat partner Y precies heeft gedaan op ons platform.

De data die wij aan onze partners geven, is puur bedoeld om ze verder te helpen. We zien wel dat niet iedereen even goed weet wat ze met al die data aan moeten. Er is vaak een diepere analyse nodig om meer inzicht te krijgen. Wij geloven er daarom in dat we veel partners beter kunnen helpen door data om te zetten in inzichten en aanbevelingen. Wat we het liefst zouden willen, is dat elke partner een eigen advies krijgt dat altijd up-to-date is. Zo willen we data voor iedereen toegankelijk maken.”

Frank Maessen van bol.com: „Met data kun je toetsen of je onderbuikgevoel juist is.”

4 Waarom is werken met data volgens jou zo belangrijk?

“Het is een meetmethode om te zien of de acties die je doet zin hebben. Stel: jij hebt een conversie van 8 procent en gaat na een bepaalde verandering naar 9 procent. Dan kun je denken: dit gaat goed, ik heb iets veranderd en het is beter geworden. Dat klopt, behalve als de concurrentie ook 1 procent is gestegen. Of misschien verkoop je zwembaden en steeg de vraag tijdens een extreem warme week. Dan kwam de groei mogelijk door het mooie weer en niet doordat je iets hebt veranderd. Goed filteren en interpreteren van data liggen altijd ten grondslag aan de verklaring waarom het goed of niet goed gaat. Je kunt met data toetsen of het gevoel dat je hebt daadwerkelijk ergens op is gebaseerd. Anders blijft het bij een onderbuikgevoel.”

5 Wat zijn de trends in data-driven e-commerce op online marktplaatsen?

“Er zijn steeds meer partijen, zoals agencies en intermediairs, die ondernemers helpen om aan de hand van data interpretaties te doen en acties uit te voeren. Dat helpt ondernemers om succesvol te zijn met webshops en op online marktplaatsen. Een goede ontwikkeling. Ik zie veel toekomst in de samenwerking met partijen die goed zijn in data, omdat het samenvoegen van data vanuit verschillende kanalen tot nog betere inzichten leidt. Die inzichten helpen om doelen te behalen.”

6 Hoe neemt bol.com partners mee in de mogelijkheden van data nu en richting de toekomst?

“We delen zoveel mogelijk data en, in de nabije toekomst, zoveel mogelijk persoonlijke inzichten en aanbevelingen. De aanbevelingen zijn binnenkort voor iedereen beschikbaar in toegankelijke taal: ‘Klik hier om je prijs aan te passen’, ‘Klik hier om je productinformatie te wijzigen’, ‘Klik op dat plaatje om extra foto’s toe te voegen’.

Ook plaatsen we op partnerplatform van bol.com 3 keer per jaar een lijst met artikelen die we missen bij bol.com. Whitespots noemen we dat; artikelen waar wel vraag naar is, maar die niet of niet genoeg worden aangeboden. Op het Partnerplatform delen we ook relevante data over de sales forecast. Daarin vind je algemene verkoopprognoses, zoals wat je kan verwachten van de feestmaanden. Dat helpt zeker startende partijen, die de kracht van bol.com nog niet zo goed kennen.”

7 Welke innovaties zijn er voor partners recent toegevoegd?

‘Een mooie recente toevoeging is de data die we in samenwerking met Omnia Retail toevoegen. Partners kunnen hierin per aangeboden artikel zien wat de verkoopprijs is van andere partners bij bol.com en daarbuiten. Dat is heel nuttig, want een scherpe prijs bij bol.com is pas relevant als dat ook een scherpe prijs in de online markt is. Op die manier kun je als partner een gerichte prijsstrategie voeren die succesvol is over de hele linie, waardoor je optimaal gaat verkopen.”

8 Wat kun je als partner doen als je meer wil met de data van bol.com?

“We gaan vanuit Data via bol.com steeds meer data ontsluiten richting merkeigenaren. We geloven dat deze groep aanbieders meer inzichten nodig heeft om hun merk te laten groeien bij bol.com. Dat gaat bijvoorbeeld om inzichten in welke klantgroepen jouw merk kopen, hoe groot jouw merk is ten opzichte van de productgroep en hoe vaak jouw merk retour wordt gestuurd via bol.com. De antwoorden hierop helpen de merkeigenaar het merk verder uit te bouwen.

Daarnaast moet je als nieuwe partner een toegevoegde waarde leveren aan het platform. Er zijn op dit moment bijvoorbeeld 56 partners die Apple Airpods aanbieden. Het heeft alleen nut om aanbieder 57 te worden als je waarde toevoegt, bijvoorbeeld door een lagere verkoopprijs of een snellere levertijd. Zo trek je klanten naar je toe en groei je harder.”

