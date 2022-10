‘Zelfs in een dalende markt groeien we hard’

Zoals de naam al doet vermoeden, begon Autovision meer dan 40 jaar geleden als leverancier van autoaccessoires, maar inmiddels is het bedrijf distributeur in de Benelux van allerlei internationale merken op het gebied van consumentenelektronica. Denk aan het duurzame audiomerk House of Marley, maar ook aan audiomerken JAM en Jlab, HoMedics (luchtzuivering), Nextbase (dashboardcamera’s), Lexibook (multimedia en spellen) en hun eigen merk AV (audio, e-readers).

Ingebakken

Als marketplace specialist ziet Van der Zeijs de meerwaarde om hun merken ook via het platform van bol.com aan de man te brengen. “Voor ons is bol.com een van de belangrijkste retailpartners, met name omdat we bij hen heel gericht aan onze zichtbaarheid kunnen werken. Bol.com zit inmiddels zo ingebakken in onze shopcultuur. Heb je als consument een product nodig, dan tik je dat in op hun zoekmachine. Als je er als bedrijf voor kunt zorgen dat jouw product bovenaan verschijnt, zit je goed.”

Om dat voor elkaar te krijgen, biedt bol.com niet alleen verschillende tools, maar deelt het Partnerplatform ook constant data en inzichten met haar partners, zodat je je campagnes kan optimaliseren waar nodig. Met de tool Adverteren via bol.com kun je met ’sponsored products’ zorgen voor meer zichtbaarheid: je artikel komt dan hoger op de lijstpagina terecht. Via je verkoopaccount kun je ook zoektools inzien: welke zoekwoorden werken op dat moment het best?

Van der Zeijs: “Ook geeft bol.com inzicht in ‘white spots’ en ‘grey spots’: grey spots zijn producten die al vindbaar zijn op bol.com, maar nog niet goed genoeg. Dan is het dus zinvol om als aanbieder je prijs of content aan te passen, zodat je beter vindbaar bent. White spots zijn een gat in de markt: er is wel vraag, maar geen aanbod. Voor ondernemers zeer waardevolle informatie.”

Oordopjes

Zo lanceerde Autovision onlangs het Amerikaanse A-merk JLab, het snelst groeiende audiomerk van de VS dat gespecialiseerd is in draadloze oordopjes. “Bol.com heeft de tool ‘sponsored products’ ontwikkeld voor alle verkooppartners. Met die tool kun je de zoektermen van je klanten afstemmen op jouw artikelen. Zo kun je snel veel zichtbaarder worden.”

Stel: iemand zoekt op draadloze oordopjes, dan kun je er met die tool voor zorgen dat jouw product hoger in de resultatenlijst verschijnt. Je betaalt alleen als er daadwerkelijk iemand op je artikel klikt. “Je kunt zo heel snel campagnes opzetten, in de gaten houden en verbeteren. In het geval van JLab heeft het ons de nodige omzet opgeleverd.”

Duurzaamheidskeurmerk

Van der Zeijs heeft regelmatig contact met twee accountmanagers van bol.com die meedenken op het gebied van sales en aftersales. “Tijdens campagnes hebben we dagelijks contact, maar we hebben ook kwartaalmeetings waarbij we dieper in de data duiken die bol.com met ons deelt. We bespreken op strategisch niveau bepaalde veranderingen die we willen doorvoeren, of juist zaken waar we aan willen vasthouden omdat ze goed gaan.”

Samen met de accountmanager zetten ze campagnes op en bepalen ze welke producten worden uitgelicht en voor welke prijs. “Bol.com is voorloper op het gebied van duurzaamheidskeurmerken, omdat ze weten dat dit voor consumenten steeds belangrijker wordt. Ze hebben labels ontwikkeld voor artikelen die bijvoorbeeld fairtrade geproduceerd of recyclebaar zijn. Voor ons merk House of Marley, een audiomerk met een focus op duurzaamheid, was dat heel interessant. Die producten hebben nu het label ‘duurzamer’ gekregen op bol.com. We merken aan het aantal verkopen dat dit goed werkt.”

Experimenteren

Met de feestdagen en het laatste kwartaal in het vooruitzicht, weet Van der Zeijs dat de drukste periode van het jaar eraan komt. “We bespreken van tevoren welke marketingactiviteiten we gaan doen en hoe snel we onze voorraad moeten opschalen. Wij profiteren qua logistiek natuurlijk enorm: verzenden via bol.com is voor ons makkelijker en goedkoper.”

Uit recent onderzoek blijkt dat de markt met 20 tot 30 procent daalt – een markt waarin Kevin de merken van Autovision juist hard ziet groeien. “Een bevestiging dat we het goed doen, en dat is deels te danken aan het feit dat we op het platform van bol.com zo eindeloos veel mogelijkheden hebben om te testen en te experimenteren.”

“Als je een nieuw merk op de markt brengt, kun je met de juiste tools razendsnel uitvinden wat werkt en wat niet, dan snel bijsturen, en opnieuw testen wat werkt. Voor ons is dat ideaal, zo kunnen we ons onderscheiden van de concurrent. Ik merk dat niet alle marketplaces zo ver zijn, bol.com durft wat dat betreft zijn nek uit te steken voor een partner. Bewonderingswaardig!”

Meer weten? Neem een kijkje op bol.com/samendoorgroeien