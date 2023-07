Verrast met enorme geldprijs: ‘Dacht dat we een kamerplant zouden winnen’

“Als je al zo lang meespeelt, heb je natuurlijk de stille hoop dat je een keer iets moois wint”, vertelt Ben. “Dit voorjaar zat ik op mijn werk toen ik een berichtje van de buurvrouw kreeg. Of wij ook een mailtje van de Postcode Loterij hadden gehad?”

En jawel, ook Ben en Jeanine bleken een bericht te hebben gekregen met de aankondiging dat ze een prijs hadden gewonnen. “Het verzoek was om de volgende dag thuis te zijn. Maar bij ons was er nog een extra boodschap: de prijs zou niet door de brievenbus passen. Tja, dat kan natuurlijk van alles betekenen. Je hoopt op de auto, maar ik zei tegen mijn vrouw: het kan ook een kamerplant zijn. Of een reiskoffer.”

Zenuwen

De spanning liep zodoende aardig op. Ben: “De volgende dag zei ik tegen mijn werkgever dat ik wat eerder naar huis moest, omdat we iets zouden winnen. Hij maakte de hele dag grapjes: ‘Denk je dat het de kamerplant is, of de hoofdprijs?’ Zo bleef ik er dus de hele dag in mijn hoofd mee bezig.”

Toen ’s middags de bus van de Postcode Loterij met Gaston de straat inreed, sloegen de zenuwen nog wat meer toe. “Maar we vonden het vooral ontzettend leuk. Je weet dat er iets aankomt, maar je durft bijna niet te geloven dat je echt iets gaat winnen.”

In het geval van Ben en Jeanine wonnen zij maar liefst 25.000 euro. Ben: “We waren compleet overdonderd door het bedrag. En het ongeloof werd nog groter toen Gaston vroeg: ‘Wie denken jullie dat de auto heeft gewonnen?’ Toen onze namen vielen, hebben we staan springen en brullen. We waren echt uitzinnig van vreugde. We hadden wel eens iets kleins gewonnen, maar dit is natuurlijk waarom je meedoet,” zegt Ben.

Reis naar Siena

Het geld wordt inmiddels goed besteed. “We zijn ons huis sinds 2020 aan het verbouwen. Nu zijn we eindelijk in de fase dat we het kunnen aankleden met gordijnen en meubels. Superfijn dat we daar nu dankzij deze prijs mee kunnen doorpakken.”

Omdat je in plaats van de auto ook voor een geldbedrag kan kiezen, besloten Ben en Jeanine uiteindelijk daarvoor te gaan, zodat de totale geldprijs zelfs nog hoger uitviel. “We hebben de wens om samen met onze twee oudsten in het najaar naar Siena in Italië te gaan, waar Jeanine en ik 12,5 jaar geleden zijn getrouwd. Het lijkt ons zo leuk om dat aan de kinderen te laten zien. Met deze centjes komt die droom dichterbij.”

Of ze blijven meespelen met de Postcode Loterij? “Natuurlijk! Deze prijs bewijst het: je kunt het nooit weten. En als die Straatprijs op je postcode valt, kun je maar beter een lot hebben. Geloof me: dit wil je niet missen.”

