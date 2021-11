Kerst maakt gelukkig: ’Kunnen niet vroeg genoeg beginnen’

Volgens gezondheidszorgpsycholoog Najla Edriouh is het niet vreemd dat we massaal uitkijken naar de feestdagen en zelfs al zijn gestart met de voorbereidingen. “Samenzijn is een universele psychologische basisbehoefte van de mens. De feestdagen zijn een uitgelezen kans om op een speciale manier tijd door te brengen met je dierbaren. Samen een maaltijd eten, stilstaan bij mooie jeugdherinneringen of elkaar in het zonnetje zetten met een mooi cadeau of lieve kaart kunnen leiden tot een dosis extra geluk en onderlinge verbondenheid.”

Mooiste tijd van het jaar

Jongeren zijn de grootste kerstfans, blijkt uit het onderzoek van Action, dat behalve in Nederland ook werd uitgevoerd Duitsland, Frankrijk en België. Ruim 1 op de 4 Nederlanders begint het liefst zo vroeg mogelijk met de kerstvoorbereidingen; in de leeftijd van 18 tot en met 24 is dat zelfs meer dan de helft (59%). Voor de meerderheid van de 18 tot en met 34-jarigen is kerst de mooiste tijd van het jaar. Boven de 45 ervaart nog maar 34% dit zo, maar alsnog identificeren alle leeftijden zich het meest als ‘sociaal kersttype’ die kerst het liefst samen viert met vrienden en familie.

Een kwart van de Nederlanders geeft aan dat hoe eerder ze starten met de voorbereidingen, hoe gelukkiger ze zich voelen. Niet zo gek dus dat 2 op de 5 mensen in ons land een maand tot enkele weken van tevoren al begint met de voorbereidingen. Action speelt daarop in met een kerstcollectie die al vroeg in de winkels ligt. “Dat doen we elk jaar opnieuw, met een collectie die voor iedereen toegankelijk is. Dit jaar met als thema: ’Is het al kerst?’ We willen met onze verrassende kerstartikelen iedereen een grote glimlach op het gezicht bezorgen”, aldus een woordvoerder van de winkelketen.

Winkelketen Action speelt in op onze liefde voor kerstbomen versieren met een vroege kerstcollectie, met onder meer een stel vrolijke gnomen.

Verknocht aan rood en groen

Rode en groene versiering, notenkrakers, gnomen en lichtdorpen: Nederlanders zijn dol op de kerstklassiekers. Natuurlijke versiering van hout, takken en dennenappels is favoriet bij 20 procent van de respondenten; op de voet gevolgd door trendy zilver en goud met een bonte boom vol gekleurde lichtjes. De meeste Nederlanders gaan voor een kunstboom (48%) met witte lichtjes (69%), 30 procent zet een echte boom.

In vergelijking met Duitsers, Fransen en Belgen sturen we in Nederland de meeste kerstkaarten en houden we van een lekker uitgebreid kerstdiner. Duitsers houden meer van bakken, advent en kerstmarkten; bij zowel de Fransen als de Belgen spelen de kerstcadeaus een grotere rol. Maar ook daar geldt, net als in Nederland, dat de kerstboom optuigen en samenzijn met familie de belangrijkste kerstraditie is.

Corona lijkt ervoor te zorgen dat we dit jaar nóg meer uitkijken naar kerst: 1 op de 3 Nederlanders vond kerst vorig jaar minder leuk en heeft er daarom nu meer zin in. We zijn van plan meer geld uit te geven (2 op de 5 Nederlanders) door kerstcadeaus te kopen en onze dierbaren in het zonnetje te zetten.