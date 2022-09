Groen dak: een zegen voor je huis en het milieu

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: de oplossing voor veel problemen hangt boven je hoofd. Op je dak valt namelijk veel winst te behalen. Wie een groen dak neemt, zorgt niet alleen voor een mooie opknapbeurt van de woning, maar is ook milieuvriendelijk bezig en beperkt de kans op waterschade, zo laat verzekeraar Interpolis weten.

Allerlei voordelen

Een groen dak vangt bij hevige regenval het water op waardoor het langzamer naar het riool stroomt. De kans op waterschade in en rond je woning wordt zo verkleind. Daarnaast zorgt een groen dak ervoor dat de ruimte eronder beter is geïsoleerd. Je dak blijft het hele jaar groen, dus het is ook een sieraad in de buurt. Overigens bieden veel gemeentes ook nog eens subsidie aan voor een groen dak, dus tel uit je winst!

Nog niet overtuigd? Bedenk dan dat een groen dak ongeveer twee keer zo lang meegaat als een normaal plat dak. Dat komt doordat de kans op beschadiging door uv-straling en extreem weer wordt beperkt. En nog meer goed nieuws: groene daken nemen CO2 en fijnstof op, zoals rondvliegende pollen en kleine stofdeeltjes. Het zorgt dus voor betere luchtkwaliteit voor jou en je omgeving. Als laatste stimuleert het de biodiversiteit in jouw buurt. De vogels, bijtjes en vlinders zullen je dankbaar zijn.

Combinatie met zonnepanelen

Wie zonnepanelen plaatst op een groen dak ondervindt nóg een positief effect. Op een groen dak behalen die namelijk een hoger rendement. Dat komt door het verkoelende effect dat een groen dak heeft in de zomer. Het klinkt wellicht wat tegenstrijdig, maar zonnepanelen zijn helemaal niet zo dol op warmte. Hoe warmer ze worden, hoe minder effectief ze zijn.

Dit zegt de expert

“Een groen dak is een goed voorbeeld van hoe je je huis aanpast aan het veranderende klimaat, maar je kunt veel meer doen”, zegt Emy de Kock van Interpolis. “Maak bijvoorbeeld ieder jaar je dakgoot, kozijnen en rolluiken schoon. Schone oppervlaktes stoten water en rondvliegend vuil makkelijker af. Je kunt je maar beter goed voorbereiden op de risico’s van extreem weer en proberen eventuele schades te voorkomen of te beperken. En daarvoor hoef je echt niet altijd heel ingrijpende maatregelen te nemen.”

