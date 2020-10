Zorgen over iemand? Landelijk Meldpunt Zorgwekkend Gedrag biedt uitkomst

Jolanda van der Wal van het Advies- en Meldpunt Verward Gedrag in Zeeland krijgt dagelijks mensen aan de telefoon die zich zorgen maken over een naaste of iemand uit hun omgeving. “De hulpvragen zijn heel divers. Soms belt een familielid van iemand die kampt met een verslaving, of een buurtgenoot die zich zorgen maakt om iemand die verward gedrag vertoont. Bij verward gedrag kun je denken aan iemand die je bijvoorbeeld al een paar keer voor de verkeerde voordeur hebt zien staan, onverzorgd of op blote voeten op straat hebt zien rondzwerven, of als er sprake is van bijvoorbeeld stankoverlast. Vrijwel altijd is er dan sprake van een opeenstapeling van problemen.”

Meer leed achter verward gedrag

Bij het beeld dat Jolanda schetst, gaat het om een hulpvraag die niet acuut is. Vaak maken mensen zich al langere tijd zorgen om iemand. Het blijft in hun hoofd zitten, soms liggen ze er wakker van. Maar ze weten ze niet goed waar ze terecht kunnen. Er zijn vaak al meerdere alarmbellen afgegaan en de zichtbare problemen zijn meestal het topje van de ijsberg: er zit doorgaans veel meer leed achter. De problemen waarvoor mensen bij het nieuwe landelijk Meldpunt terecht kunnen, zijn dus niet in een keer opgelost.”

Het Meldpunt Zorgwekkend Gedrag is een gratis, landelijk nummer om je zorgen te uiten over een naaste of iemand in je omgeving. Jolanda: “Het komt dus niet in de plaats van bestaande mogelijkheden om met zulke situaties om te gaan. Je kunt altijd proberen zelf contact te maken met degene over wie je je zorgen maakt, of met familie of vrienden van diegene. Ook kun je een buurtregisseur of wijkteam benaderen. Een telefoontje met het Meldpunt is geen vervanging van dat contact. In de praktijk krijgen agenten nu veel van dit soort zorgvragen, maar vaak is iemand meer gebaat bij zorg- en ondersteuning. Als je 0800-1205 belt, wordt je doorgeschakeld naar een lokaal meldpunt, waar ze snel kunnen schakelen met de lokale zorgpartijen. Het is dus een gemakkelijke manier om je zorgen direct bij de juiste partij onder de aandacht te brengen en zo hulpverleningsinstanties in te schakelen.

Luisterend oor en professional die meedenkt

Jolanda merkt dat mensen die zich zorgen maken om anderen vaak al een tijd met dat gevoel rondlopen. “Ik merk dat het voor veel mensen die bellen al prettig is dat er iemand is die naar hun zorgen luistert. Het kan namelijk best spannend zijn om je zorgen over iemand te delen. Bij het Advies- en Meldpunt kun je je verhaal kwijt en denkt er een professional met je mee. Hij of zij kan uitzoeken of er wellicht al meer meldingen zijn geweest en of er al hulpinstanties bij betrokken zijn – zoals de thuiszorg of psychische hulp – en zo niet, dan kan de juiste hulpverleningsinstantie worden ingeschakeld.

Stel: je maakt je zorgen over een buurvrouw die verward overkomt. Dat kan een indicatie zijn van dementie. Bij het Meldpunt kunnen we ervoor zorgen dat er vanuit de gemeente een hulpverlener dementie langsgaat om polshoogte te nemen. Wij leggen zo nodig het eerste contact met de hulpverlening, of we geven bellers advies wat ze zelf kunnen doen. Zo leggen we samen de eerste stukjes van de puzzel van zo’n hulptraject.”

Grip op het leven

Jolanda merkt in haar werk dat mensen om allerlei redenen de grip op het leven kunnen verliezen. “Verslaving, ziekte, agressie, huiselijk geweld, schulden, rouw, verlies: mensen kunnen om allerlei redenen zorgelijk of verward gedrag gaan vertonen en de regie over hun leven of gezondheid kwijtraken. Maar achter die verwarde persoon zit een mens zoals jij en ik. Het is mooi als jij je zorgen maakt om zo iemand en iets wil doen om te helpen. Een telefoontje naar het Meldpunt kan een eerste stap zijn van een traject om iemand weer uit de problemen en terug in de maatschappij te krijgen.”

Maak jij je zorgen over iemand? Bel: 0800-1205 of kijk op www.meldpuntzorgwekkendgedrag.nl voor meer informatie of advies.