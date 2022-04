Magisch: op cruisevakantie naar de Noorse fjorden

De beste manier om deze wateren met bergachtige kust te bezoeken? Tijdens een cruisevakantie! Een vakantie waarbij alles voor je geregeld wordt, je geen last hebt van lange reistijden en je zorgeloos op de meest bijzondere bestemmingen arriveert – met een cruisevakantie van Holland America Line zit dat wel goed. Een van de populairste cruises vanuit Nederland is die naar Noorwegen, waarbij het schip door de prachtige fjorden vaart en bij lokale havens aanmeert.

Watervallen en grotten

Tijdens de cruisevakantie ervaar je de fjorden op een unieke en indrukwekkende manier: op het water zelf. Niet alleen kun je genieten van het prachtige uitzicht vanaf het schip, maar je vaart ook naar de mooiste bestemmingen. Je bezoekt idyllische gebieden als Kristiansand, Stavanger en Flåm, die zich allemaal in het grootste en diepste fjord van Noorwegen bevinden. Het Sognefjord staat ook wel bekend als de ‘Koning van de Fjorden’ en wordt gezien als een van de mooiste bestemmingen ter wereld.

Aan land is er ook van alles te zien en te beleven. Wandel, fiets of kajak door de indrukwekkende bergen. Onderweg kom je langs prachtige watervallen, nationale parken, grotten en meer Noorse natuurgebieden. De idyllische dorpen en steden hebben een rijke geschiedenis en stuk voor stuk een uniek karakter. Of je nu de verborgen parels van Noorwegen wil opzoeken of je tijd wil doorbrengen in de lokale ‘Ice Bar’; er is voor ieder wat wils.

Zorgeloos genieten

Wat er zo fijn is aan een cruise? De hele reis is tot in de puntjes voor je geregeld. Holland America Line heeft de mooiste bestemmingen uitgezocht en de beste excursies samengesteld. Aan boord kun je genieten van heerlijk eten, talloze activiteiten en entertainment, allemaal bij de prijs inbegrepen. Of je nu van een actieve vakantie houdt of liever achteroverleunt en van het uitzicht geniet; een cruise is ideaal voor iedereen. Je hoeft je koffer maar één keer uit te pakken, hebt meerdere bestemmingen tijdens één vakantie en kunt de hele reis ontspannen en genieten.

Op cruise met Holland America Line

Holland America Line is niet voor niets een van de meest gevestigde namen ter wereld als het gaat om cruisevakanties. De maatschappij biedt comfortabele en verrijkende cruises met talloze activiteiten en bekroonde service. Je kunt op cruise naar Noord-Europa, de Middellandse Zee, de Caraïben, Alaska en meer. Benieuwd naar alle cruises en bestemmingen? Bekijk de website van Holland America Line voor meer informatie.