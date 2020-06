‘Hot’ op de barbecue: één gerecht als eyecatcher

Zorg voor een paradepaardje

Dé barbecuetrend van deze zomer: zorg ervoor dat er één gerecht is dat de show steelt. Zo maak je van elke barbecueavond iets speciaals. Denk aan een mooi stuk vlees zoals een goede ribeye: lekker lang gemarineerd en daarna langzaam geroosterd. Maar je kunt ook heel goed uitpakken met een groentegerecht. Een ‘simpele’, oer-Hollandse bloemkool wordt ineens je ‘signature dish’ als je ‘m in z’n geheel roostert en op smaak brengt met cheddar, geitenkaas en bosuitjes. Vanuit dit ene gerecht dat als pronkstuk dient, kun je de barbecue vervolgens verder ‘aankleden’ met lekkere salades, stokbrood en dipsausjes. Zo is er voor ieder wat wils.

Kijk verder dan vlees

Minder vlees eten is al een tijdje de trend, maar barbecueën is toch iets dat we vaak associëren met vlees of vis. Dat is geen probleem, maar het is wél zonde om je daartoe te beperken. Veel vleesvervangers zijn tegenwoordig nauwelijks van echt vlees te onderscheiden en minstens zo lekker. Denk bijvoorbeeld aan een vegetarische braadworst waarmee je in combinatie met avocado, dille en munt in een mum van tijd lekkere spiesjes op tafel zet. Maar barbecueën is ook dé manier om groenten te bereiden. Op de grill krijgen groenten namelijk een heerlijke rooksmaak – lekker in combinatie met een frisse komkommersalade en romige dipsausjes zoals een feta-avocadodip. Grotere soorten, zoals een paprika, aubergine of bloemkool, kun je in zijn geheel roosteren door de groente in te pakken in aluminiumfolie en in de kolen te leggen. Gesneden groente kun je beter grillen in een speciale schaal die je op het rooster zet. Altijd in de mode: de ‘gouwe ouwe’ gepofte aardappel en maiskolven met zelfgemaakte kruidenboter.

Gegrild fruit als toetje

Grillen of roken zorgt ervoor dat fruit extra zoet en lekker gaat smaken. En als je ‘m dan toch aan hebt, waarom dan niet ook het toetje op de barbecue bereiden? Eigenlijk kun je op die manier vrijwel elke vrucht op een verrassende manier klaarmaken – het gaat er maar net om met welke smaken je het combineert. Zo smaakt geroosterde ananas goed in combinatie met kaneel (of kaneelijs!), is gegrilde mango extra lekker met gember en zijn peer en pistachenoten een gouden combinatie. Meer inspiratie nodig? Grootgrutter Albert Heijn ontpopt zich als dé zomersupermarkt bij uitstek en biedt een enorme keuze aan zomerse producten waarmee je in handomdraai verrassende smaken op tafel zet. Ook een succesnummer, zeker voor de kinderen: gegrilde perziken met yoghurt en frambozen.

Sausjes: maak ze zelf ‘from scratch’

Bij barbecueën horen sausjes. Knoflooksaus, curry, barbecuesaus, ketchup: allemaal lekker, maar deze zomer zien we de trend dat we zoveel mogelijk zelf maken ook terug bij de sauzen. En het leuke is dat ’t helemaal niet moeilijk is. Wie zich eenmaal verdiept in de wereld van smaakcombinaties, tapenades en dressings ontdekt dat er héél veel te experimenteren valt. Succesnummers die bij geen enkele barbecueavond misstaan, zijn bijvoorbeeld huisgemaakte vinaigrette, rodewijnsaus en appelmoes met gember en sinaasappel. Maar ook met verrassende smaken als chimichurri (heerlijk bij vlees), muhammara (als dipsaus), kurkuma- of pindakaas(!)dressing gooi je gegarandeerd hoge ogen.