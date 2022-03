Belastingaangifte: 5 tips voor ondernemers

Tip 1: Check of je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting

Heb je een bedrijf en ben je als zzp’er, freelancer of mkb’er ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? Dan ben je niet automatisch ondernemer voor de inkomstenbelasting; daarvoor moet je aan andere voorwaarden voldoen. Met de OndernemersCheck van de Belastingdienst ga je na of je aan die voorwaarden voldoet. Na het invullen krijg je een goede indicatie of je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting.

Let op: als je geen ondernemer bent voor de inkomstenbelasting maar wel winst maakt, moet je over deze inkomsten belasting betalen. Dit vul je in bij de belastingaangifte als inkomsten uit overig werk.

Tip 2: Verzamel documenten en gegevens

Aangifte doe je via Mijn Belastingdienst. Als zzp’er of eenmanszaak kun je inloggen met DigiD. Om snel en volledig aangifte te doen, is het belangrijk dat je administratie op orde is. Het zakelijke gedeelte van de aangifte bestaat uit de winst- en verliesrekening en de balans. Op de winst- en verliesrekening staan de inkomsten en kosten van je bedrijf in het afgelopen jaar. De balans laat de bezittingen en schulden van je bedrijf zien.

Tip 3: Houd rekening met aftrekposten en ondernemersfaciliteiten

Ben je ondernemer voor de inkomstenbelasting? Dan heb je recht op aftrekposten.

Werk je meer dan 1225 uur op jaarbasis en besteed je meer tijd aan je onderneming dan aan andere werkzaamheden? Dan voldoe je aan het urencriterium en heb je recht op zelfstandigenaftrek. Over 2021 geldt een maximale zelfstandigenaftrek van 6670 euro. De zelfstandigenaftrek wordt verhoogd met de startersaftrek van 2123 euro wanneer je:

● in de afgelopen één of meer dan vijf voorafgaande kalenderjaren geen ondernemer was.

● de zelfstandigenaftrek in die periode niet meer dan twee keer toepaste.

Door corona kon je over 2021 mogelijk niet aan het urencriterium voldoen. Om het risico te beperken dat je daardoor aftrekposten misloopt, gold een versoepeling van het urencriterium van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021. Over die periode mag je ervan uitgaan dat je ten minste 24 uur per week aan je onderneming hebt besteed, ook als je dat niet werkelijk hebt gedaan. Check of je gebruik kunt maken van de versoepeling van het urencriterium op belastingdienst.nl/corona.

Tip 4: Ga na welke zakelijke kosten je mag aftrekken

Wie een eigen bedrijf heeft, maakt kosten. Als die kosten rechtstreeks betrekking hebben op de onderneming, mag je die aftrekken van de opbrengst. Hierdoor wordt het bedrag waarover je belasting moet betalen lager. Denk aan advieskosten bij de start van je bedrijf of de kosten voor reclame. Maak je kosten voor zowel zakelijke als privé doeleinden, bijvoorbeeld kosten voor een computer die je zakelijk en privé gebruikt? Dan mag je alleen het zakelijke deel van de kosten aftrekken.

Tip 5: Gebruik boekhoudsoftware om de aangifte makkelijker te maken

Het is belangrijk dat je administratie up-to-date is als je makkelijk en foutloos aangifte wil doen. Steeds meer ondernemers gebruiken boekhoudsoftware die hierbij kan helpen. De kosten die je hiervoor maakt, kun je aftrekken. Bovendien kan het fouten voorkomen en tijd schelen. Zo houd je meer tijd over voor je onderneming.

Via sommige softwarepakketten kun je met de AWA-module automatisch winstaangifte doen. Door een koppeling met Mijn Belastingdienst komt het winstdeel van de aangifte vanuit het boekhoudpakket automatisch in de belastingaangifte terecht.

Meer weten over uw belastingaangifte als ondernemer?

Ga naar belastingdienst.nl/ondernemers voor meer informatie. En wil je meer weten over het zelf invullen van de aangifte inkomstenbelasting? Zzp’ers kunnen eerst het webinar ‘Aangifte inkomstenbelasting invullen voor zzp’ers’ bekijken. Aan de hand van 2 eenvoudige voorbeelden laat de Belastingdienst zien hoe je de aangifte invult en wat erbij komt kijken.