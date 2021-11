Deze droomcruise is pure verwennerij met ongekende luxe en ruimte

Gooi je vooroordelen over een boottocht met een grote mensenmassa maar overboord. Wie op een van de schepen van Seven Seas Cruises stapt, ervaart direct de sfeer van rust en ongekende weelde.

Hier wordt het aantal passagiers beperkt gehouden en de suites juist extra groot. En dat laatste geldt ook voor de balkons waarop je een geweldig uitzicht over zee hebt. Met uitgebreid ingerichte badkamers van marmer en steen, is iedere suite een klein paleisje.

Extreme luxe

Eenmaal aan boord weet je gelijk; dit wordt de tijd van je leven. Het is puur genot om op deze manier de zeeën te bevaren. Regent Seven Seas Cruises kenmerkt zich door extreme luxe, comfort, service en culinair genot. Met een maximumaantal van 490 tot 750 gasten, de uitgestrekte suites, meerdere restaurants en sociale verblijven is er altijd voldoende ruimte op de schepen. Bijkomend voordeel van de beperkte gastenlijst is dat er nooit wachtrijen zijn voor de diverse eetgelegenheden.

Voor wie altijd al een zeereis heb willen maken, is dit het laatste zetje om te gaan boeken. Deze cruises staan erom bekend dat er veel aandacht is voor persoonlijke ruimte en de service die aan boord wordt geboden. Sowieso is cruisen al een heerlijke manier van vakantie vieren en onbekende plekken ontdekken. Vanaf het water ziet de wereld er heel anders uit en wie ’s avonds met een drankje in de hand even wegdroomt bij de geweldige vergezichten, zal niet veel wensen meer over hebben.

Je bént een VIP

De service aan boord van de schepen van Regent Seven Seas Cruises is uitmuntend en er is zelfs butlerservice op penthouseniveau. Je voelt je niet alleen een VIP, je bent het voor het personeel ook! De onbeperkte gratis WiFi en de was- en strijkservice maken het comfort compleet.

Wat een cruise typeert is het feit dat het eten over het algemeen all inclusive is. Bij Regent Seven Seas Cruises gaan ze ook hierin weer net iets verder dan de meeste rederijen. Het all-inclusive aanbod op de schepen is van een ongekend niveau, met onbeperkt drank, excursies aan wal en eten in speciale restaurants. Voordeel van dit uitgebreide all-in pakket is dat je niet meer voor onverwachte uitgaven komt te staan.

Prachtige locaties

Een reis met Regent Seven Seas is daarom een volledig zorgeloze vakantie, waarbij je niet alleen enorm wordt verwend, maar je ook de prachtigste locaties bezoekt. En eenmaal moe en voldaan geworden van alle indrukken, is het heerlijk vertoeven in je suite. Pak een drankje uit de - naar eigen wens - goedgevulde minibar als afzakkertje en laat in gedachte de dag nog eens de revue passeren.

Wie weer goed uitgerust de volgende dag opstaat kan een frisse duik nemen in het zwembad, wat – zoals het hoort op deze schepen – natuurlijk extra groot is. Je kunt je ook onderdompelen in het uitgebreide aanbod van entertainment, met comfortabele, ruime zitplaatsen en tafels in cabaretstijl voor twee. Wie nog even aan z’n figuur wil werken kan terecht bij de ruimschoots aanwezige fitnessmogelijkheden.

Romantiek ten top

Het is natuurlijk een en al romantiek aan boord van een cruiseschip. En bij Regent Seven Seas gaan ze eigenlijk in alles een stapje verder qua luxe, comfort en service. Het is alleen maar genieten: van de eerste stap aan boord tot het – helaas – onvermijdelijke afscheid van de bemanning. Het enige houvast dat we dan nog hebben, is dat je nóg een keer kunt boeken.

Wie meer wil weten over de reizen met Regent Seven Seas Cruises, kan hier gratis de brochure aanvragen.