Martin eist compensatie: vliegreis geannuleerd door corona

De foto-vakantie van Martin is hem geweldig bevallen. Mooi weer, lieve mensen en prachtige landschappen. Op veel plekken heeft Martin mooie beelden kunnen maken en hij kan niet wachten om alles te uploaden op zijn fotowebsite. Maar dan krijgt Martin vlak voor zijn vertrek te horen dat zijn vlucht geannuleerd is door corona.

Martin moet noodgedwongen langer blijven. Dat komt slecht uit, want anderhalve dag later heeft hij de bruiloft van zijn zus. Hij zou ook nog eens de fotograaf zijn op de bruiloft die hij nu gaat missen. Martin wil zo spoedig mogelijk naar huis en op zijn minst een schadevergoeding. Hij schakelt mij in om te vragen wat voor route hij het beste kan volgen.

Ik begrijp zijn frustratie maar al te goed. Als je vakantie ten einde loopt, je je koffer al hebt ingepakt, je familie mist en dan te horen krijgt dat je vlucht niet vertrekt, dan baal je en verwacht je een compensatie. Ik ga meteen aan de slag om te kijken welke mogelijkheden er voor Martin zijn.

Extra compensatie

Martin hoort van de vliegtuigmaatschappij dat ze de tickets omboeken en een hotel reserveren voor de twee extra dagen. Dat is op zich netjes van ze, maar hij mist zo dus wel de bruiloft van zijn zus. Ik wil dan ook graag extra compensatie voor hem regelen.

Buitengewone omstandigheden?

De vliegtuigmaatschappij stelt zich op het standpunt dat de annulering is veroorzaakt door de coronapandemie en kenmerkt de coronasituatie als een buitengewone omstandigheid. Daarom wil zij alleen de hotelkosten vergoeden. Het Europese Hof van Justitie heeft echter bepaald dat er sprake is van een buitengewone omstandigheid als de luchtvaartmaatschappij hier daadwerkelijk geen invloed op kan uitoefenen.

Economische afweging

De vliegtuigmaatschappij schrijft op haar website dat ze, om corona financieel het hoofd te bieden, vluchten schrappen. Daarom benadruk ik dat de annulering niet het gevolg is van corona, maar van een economische en commerciële afweging van de luchtvaartmaatschappij. Het is niet dat ze van de Mexicaanse of Nederlandse overheid niet mogen vliegen. Kortom, van een buitengewone omstandigheid is geen sprake en de compensatie zal aan Martin moeten worden betaald.

Daar zit een luchtje aan

De luchtvaartmaatschappij wil ondanks mijn argumenten niet overgaan tot een vergoeding. Ik stap naar de rechter. Deze concludeert dat er geen sprake is van een buitengewone omstandigheid waar de luchtvaartmaatschappij zich op kan beroepen. Ze moeten Martin wel degelijk een vergoeding betalen.

Blij met oplossing

De vergoeding landde goed bij Martin. Hoewel hij niet de bruiloft van zijn zus heeft kunnen bijwonen, heeft hij nu wel het budget om een heel groot huwelijkscadeau voor het stel te kopen. Dat maakt niet alles goed, maar wel een beetje.

Disclaimer

Let op: niet in alle gevallen geeft annulering van een vlucht recht op compensatie. Naast de situatie waarin de annulering het gevolg is van een buitengewone omstandigheid, kan ook het moment waarop de vlucht geannuleerd is ertoe lijden dat er geen recht op compensatie bestaat.

