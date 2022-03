Onterfde Sebas strijdt om zijn legitieme portie

Sebas heeft door bepaalde omstandigheden al jaren geen contact meer met zijn vader. Als hij per toeval ontdekt dat zijn vader is overleden, heeft dat een groot emotioneel effect op Sebas. Hij vraagt zich af waarom niemand hem iets heeft laten weten, maar ook hoe het zit met de erfenis. Sebas belt mij met de vraag om dit uit te zoeken.

Het is een druilerige donderdagmiddag als ik mijn cliënt Sebas tref. Nadat we wat algemeenheden hebben uitgewisseld en koffie hebben gedronken, vraag ik wat ik voor hem kan doen. Sebas zegt minuten niets. In stilte zie ik een traan over zijn wang stromen. Langzaam doet hij zijn verhaal.

Familiedrama

Sebas vertelt me over zijn jeugd. Over zijn vader, zijn oudere broer en hoe zijn moeder is overleden in het kraambed bij zijn geboorte. Of zijn vader en broer hem dat kwalijk nemen durft hij niet te zeggen, maar hij heeft zich altijd het buitenbeentje in het mannengezin gevoeld. Als Sebas in de laatste klas van de Havo zit, barst de bom. Wie begon, of waar het nu werkelijk over ging, kan Sebas na al die jaren nog steeds niet over zijn lippen krijgen. Maar het resultaat is dat hij als 17-jarige jongenop zichzelf is komen te wonen. Zonder nog contact te hebben met de familie ontwikkelt hij zich, en nu als 32-jarige man heeft hij een lieve vriendin en is hij net voor het eerst zelf vader geworden.

Onterfd

Het verdriet begint als Sebas een oud-buurman van zijn vader op straat tegenkomt. De man vertelt dat de vader van Sebas zo’n drie jaar geleden is overleden. Dit maakt veel meer los dan Sebas ooit had kunnen vermoeden. Het gemis van verbondenheid snijdt door zijn ziel en hoewel hij zichzelf had beloofd nooit meer terug te keren, achterhaalt hij het adres van zijn broer.

Dit was een grote misrekening. De broer van Sebas toont geen medeleven. Sterker nog, hij verwijt Sebas dat die alleen maar contact zou zoeken voor de erfenis. Dat Sebas ‘op moest rotten’ en dat hij niet moest piepen omdat pa hem met veel plezier onterfd zou hebben.

Testament

Om Sebas meer informatie te geven ga ik voor hem aan de slag. Ik stuur uit Sebas zijn naam een aangetekende brief naar de broer. Daarin vraag ik naar het testament en ik verzoek hem, voor het geval Sebas daadwerkelijk onterfd is,de ‘legitieme portie’, het zogenoemde kindsdeel, aan Sebas uit te keren.

De broer weigert de stukken en scheldt Sebas uit. Maar ik weet dat Sebas nog op tijd is om zijn legitieme portie op te eisen, dit moet namelijk binnen vijf jaar na overlijden.

Na enige overtuigingskracht in een tweede, meer dringende brief ontvang ik het testament. En wat bleek? In totaal had Sebas recht op bijna veertigduizend euro.

Kinderen hebben een bijzondere positie in het erfrecht. Een kind kan onterfd worden, maar nooit helemaal. Een kind houdt altijd recht op de legitieme portie.

Met een dwingende brief eis ik het geld voor Sebas op. Tot onze verbazing was het bedrag binnen twee weken overgemaakt.

Fonds van opa

Nadat het geld is binnenkomen vertelt Sebas me dat hij een studiefonds heeft opgezet voor zijn zoon.

Hij wil dat de jongen later kan studeren en weet dat dit bekostigd is met het geld van zijn opa. Sebas vertelt me dat hij nu het verleden echt kan laten rusten en zich kan richten op de toekomst. Ieder einde is ergens ook weer een nieuw begin.

Irene Gorissen, advocaat

Heb je een juridische zorg? Dan wil je snel een oplossing. Conflict met je leverancier of werknemer, een factuur die niet betaald wordt, een samenwerking die in duigen valt. Het kan je allemaal zomaar overkomen. Op die momenten, daar helpt DAS je bij. Je krijgt van ons juridische hulp met alle aandacht. Of je nu verzekerd bent of niet, wij helpen. Op das.nl vind je alvast meer informatie. DAS. Meesters in juridische hulp.

Meer juridische informatie? Bekijk onderstaande links:

Linkjes:

Hulp rondom familie

Erfenis afhandelen

Checklist nalatenschap